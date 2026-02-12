ЗСУ уразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі — Генштаб

У четвер, 12 лютого, українські військові уразили на росії Ухтинський нафтопереробний завод (НПЗ) у місті Ухта (Республіка Комі, рф). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що удар по стратегічному об’єкту, розташованому приблизно за 1750 км від України, здійснили підрозділи СБУ та інші складові Сил оборони.

🔥 Наслідки ураження

За попередньою інформацією, після атаки виникла пожежа на:

технологічній установці АВТ (атмосферно-вакуумна трубчатка);

(атмосферно-вакуумна трубчатка); установці вісбрекінгу.

Установка вісбрекінгу використовується для зниження в’язкості нафтової сировини з метою виробництва товарного мазуту та додаткових легких фракцій — бензину і газойлю.

🏭 Значення підприємства

Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ «Лукойл» та переробляє близько 4,2 млн тонн нафти на рік. Основна продукція:

автомобільний бензин;

прямогонний бензин;

дизельне пальне;

мазут;

вакуумний газойль.

За даними Генштабу, завод залучений до забезпечення російської окупаційної армії. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

📹 Повідомлення з місця подій

Раніше в соцмережах з’явилася інформація про атаку дронів на НПЗ в Ухті. Очевидці публікували відео з пожежею на території підприємства.

Також 12 лютого повідомлялося про ураження великого арсеналу у Волгоградській області рф та інших важливих військових цілей.

