Четвер, 12 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЗСУ уразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі — Генштаб

Денис Молотов
ЗСУ уразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі — Генштаб
Ураження НПЗ на росії, Ухта, 12.02.2026 / Telegram Exilenova+

У четвер, 12 лютого, українські військові уразили на росії Ухтинський нафтопереробний завод (НПЗ) у місті Ухта (Республіка Комі, рф). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що удар по стратегічному об’єкту, розташованому приблизно за 1750 км від України, здійснили підрозділи СБУ та інші складові Сил оборони.

ЗСУ уразили Ухтинський НПЗ у Республіці Комі — Генштаб 01 🔥 Наслідки ураження

За попередньою інформацією, після атаки виникла пожежа на:

  • технологічній установці АВТ (атмосферно-вакуумна трубчатка);
  • установці вісбрекінгу.

Установка вісбрекінгу використовується для зниження в’язкості нафтової сировини з метою виробництва товарного мазуту та додаткових легких фракцій — бензину і газойлю.

🏭 Значення підприємства

Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ «Лукойл» та переробляє близько 4,2 млн тонн нафти на рік. Основна продукція:

  • автомобільний бензин;
  • прямогонний бензин;
  • дизельне пальне;
  • мазут;
  • вакуумний газойль.

За даними Генштабу, завод залучений до забезпечення російської окупаційної армії. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

📹 Повідомлення з місця подій

Раніше в соцмережах з’явилася інформація про атаку дронів на НПЗ в Ухті. Очевидці публікували відео з пожежею на території підприємства.

Також 12 лютого повідомлялося про ураження великого арсеналу у Волгоградській області рф та інших важливих військових цілей.

👉 Нагадаємо, що окупаційні російські війська завдали удару по Львову аеробалістичними ракетами «Кинджал».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дрони рф вбили людину в Новгороді-Сіверському: є поранені та руйнування

ВІЙНА

Укренерго повідомило про наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі

ВАЖЛИВО

На росії скаржаться, що їх компанії витісняють з Венесуели

ПОЛІТИКА

У Черкасах облаштовують безбар’єрну парковку для маломобільних відвідувачів МСК «Дніпро»

СУСПІЛЬСТВО

Греція і Мальта гальмують нові нафтові санкції Євросоюзу

ПОЛІТИКА

За мілітаризацію українських дітей в окупації отримали підозри 8 керівників штабів “юнармії”

ПОДІЇ

США прагнуть завершити війну в Україні до червня — ЗМІ

ВАЖЛИВО

У Харкові затримали чоловіка: протидіяв ножем працівникам ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Кількість ворожих атак на фронті сягнула 62, на Покровському напрямку відбито 28 – Генштаб

ВІЙНА

Атака на Київщину: руйнування у Броварському районі

ВІЙНА

На росії у москві стріляли в генерала ГРУ

ВАЖЛИВО

ЄС обговорює «часткове» членство України: п’ять ключових кроків

ПОЛІТИКА

Боїв за добу на фронті поменшало: Генштаб оновив карту за напрямками

ВІЙНА

В ОП спростували підготовку до оголошення виборів

ВЛАДА

У Києві без опалення залишаються понад 1400 будинків

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"