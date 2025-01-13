Понеділок, 13 Січня, 2025
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Зросла кількість жертв російського удару по маршрутці у Херсоні

Денис Молотов
Денис Молотов
Зросла кількість жертв російського удару по маршрутці у Херсоні

Ще одна постраждала внаслідок атаки на маршрутне таксі, яку здійснили російські окупанти за допомогою безпілотника 6 січня у Херсоні, померла. Про це повідомив Роман Мрочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) в понеділок, 13 січня.

📢 «Тоді одразу на місці загинув наш колега – спеціаліст відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради Володимир Шум. Він кілька днів не дожив до 51-річчя. А сьогодні не витримало серце фахівчині Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Лариси Досенко», – зазначив очільник Херсонської МВА у Telegram.

За словами чиновника, лікарі протягом тижня намагалися врятувати жінку, але отримані травми виявилися несумісними із життям. Ларисі Досенко було 56 років.

Таким чином, унаслідок чергового теракту російських військових, спрямованого проти мирних жителів Херсона, загинули дві людини, ще восьмеро отримали поранення.

📌 Так, 2 січня у Херсоні внаслідок чергового ворожого обстрілу була пошкоджена маршрутка, поранення отримали п’ятеро людей.

📌 Нагадаємо, 6 січня в Корабельному районі Херсона російські безпілотники влучили у громадський транспорт. Атакований автобус виконував рейс за маршрутом №3, перевозивши пасажирів.

📌 Крім того, 7 січня російські окупаційні війська провели черговий масований обстріл Херсона. Унаслідок цих атак загинули дві людини, ще 19 громадян отримали поранення, серед них – співробітники поліції.

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