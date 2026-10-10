«Повна зрада України»: сенатори-демократи засудили дизельну домовленість Трампа з путіним

Американські сенатори-демократи Джин Шейгін, Чак Шумер та Елізабет Воррен розкритикували рішення адміністрації Дональда Трампа тимчасово дозволити операції з російським дизельним пальним. Вони назвали цей крок зрадою України, європейських союзників і національних інтересів Сполучених Штатів.

Спільну заяву політиків оприлюднили 9 жовтня на сайті сенатського комітету із закордонних справ. Шейгін є провідною представницею демократів у цьому комітеті, Шумер очолює демократичну меншість у Сенаті, а Воррен — демократів у комітеті з питань банківської діяльності, житлового будівництва та міських справ.

📢 «Оголошення президента Трампа про те, що Сполучені Штати дозволять купувати російський дизель по всьому світу протягом шести місяців, є повною зрадою України, наших європейських союзників і національної безпеки Америки», — йдеться в заяві.

У чому сенатори звинувачують адміністрацію Трампа

Автори звернення пов’язують подорожчання бензину й дизеля у США та Європі з війною проти Ірану, яку розпочала адміністрація Трампа. На їхню думку, тепер президент намагається подолати наслідки власних рішень за допомогою «відчайдушних угод» із російським диктатором.

Сенатори вважають, що замість спільної роботи із союзниками над зниженням цін Вашингтон звернувся до держави, яка становить для них ключову безпекову загрозу. Вони звинуватили Трампа в тому, що заради власних політичних перспектив він жертвує інтересами України та партнерів США.

Окремо демократи заявили про ігнорування закону та двопартійної волі Конгресу. Вони нагадали, що лише кілька тижнів тому законодавці ухвалили закон, спрямований на скорочення доходів, які фінансують російську війну, та обмеження закупівель російської нафти й газу.

📢 «Досить. Президент має завершити свою війну з Іраном, а не фінансувати військову машину росії. путін реагує лише на силу, а це означає жорсткі дії проти росії та тих, хто допомагає їй вести війну проти України», — наголосили сенатори.

Що саме дозволив Мінфін США

Критика стосується генеральної ліцензії №135, яку Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США видало 9 жовтня. Документ тимчасово дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження, зокрема до Сполучених Штатів.

Ліцензія діє до 00:01 за східним літнім часом США 7 квітня 2027 року. Вона стосується саме дизеля й не означає загального скасування санкцій проти росії або всіх її нафтопродуктів.

Рішення ухвалили після телефонної розмови Дональда Трампа з володимиром путіним. У дописі в Truth Social американський президент анонсував негайне постачання понад 300 тисяч тонн російського дизеля на американський і світовий ринки, ще 500 тисяч тонн — у листопаді, а згодом — одного мільйона тонн.

Трамп також повідомив про подальше постачання ще трьох мільйонів тонн пального, пов’язавши його зі станом російських нафтопереробних заводів. Зниження цін для американських споживачів він назвав пріоритетом своєї адміністрації.

Реакція України

Шостий президент України В.О. Зеленський назвав дозвіл на продаж російських нафтопродуктів «інвестицією у війну». Він заявив, що росія «віддячить» за дизель подальшим терором, і наголосив: послаблення санкцій має супроводжуватися чіткою та тривалою домовленістю про деескалацію.

Зеленський повторив готовність України припинити удари по російській нафтопереробці за умови, що росія перестане руйнувати українську енергетику.

Президент також розкритикував обставини оголошення домовленості. Поки українська делегація обговорювала припинення вогню з представниками США у Флориді, Трамп домовлявся з путіним про постачання пального.

📢 «Я вважаю, що нашу команду використовують як ширму. І це точно не чесно та не по-партнерськи», — заявив Зеленський під час спілкування з журналістами.