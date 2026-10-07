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У Києві серед житлових будинків виявили нездетоновану ракету

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві серед житлових будинків виявили нездетоновану ракету 09
Фото: ліквідація наслідків російської атаки на Київ / Нацполіція України / 07.10.2026

У Дарницькому районі Києва сапери ДСНС спільно з вибухотехніками Національної поліції вилучили бойову частину російської балістичної ракети, яка не здетонувала після нічної атаки 7 жовтня. Небезпечну знахідку виявили серед житлових будинків. Про завершення вилучення повідомила ДСНС України.

Бойову частину мають транспортувати для подальшого знищення. Раніше столична поліція уточнювала, що знешкодження проведуть в умовах полігону.

На час робіт доступ до території обмежили

Вранці правоохоронці повідомили про проведення складного розмінування у житловому районі.

📢 «Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС», – зазначили в поліції.

На час проведення робіт доступ містян до небезпечної території обмежили. Поліція закликала киян не наближатися до місця роботи фахівців.

У ДСНС наголосили, що небезпека може зберігатися й після відбою повітряної тривоги. У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна підходити до них чи торкатися. Про знахідку слід повідомити за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, внаслідок нічної російської атаки на Київ 7 жовтня в Дарницькому районі загинули двоє людей. Їхні тіла виявили під час гасіння пожежі на території гаражного кооперативу. Ще двох людей вдалося врятувати.

Також стало відомо, що у Прилуках Чернігівської області внаслідок російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці 7 жовтня загинули дев’ятеро людей, зокрема троє дітей. За оновленим повідомленням ДСНС Чернігівщини, травмовані 40 людей, серед яких семеро дітей.

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