Судитимуть очільницю окупаційної «ради суддів» і посадовицю «поліції» з Луганщини

СБУ завершила розслідування щодо двох жінок, яких обвинувачують у колабораційній діяльності на тимчасово окупованій Луганщині. Матеріали кримінальних проваджень передали до суду. Обидві обвинувачені перебувають у розшуку, справи розглядатимуть за їхньої відсутності. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

🔹 Ексголову суду обвинувачують у роботі на окупаційну судову систему

Перша обвинувачена — колишня голова Краснодонського міськрайонного суду в Сорокиному. За даними слідства, у 2014 році вона порушила присягу та перейшла на бік проросійських бойовиків.

Улітку 2023 року указом путіна її призначили «суддею верховного суду лнр». Згодом вона очолила так звану «раду суддів лнр».

Як стверджує СБУ, жінка бере участь у розробленні окупаційного «законодавства» та впровадженні російської правової системи в захопленому регіоні. Слідство також закидає їй розгляд сфабрикованих справ і ухвалення замовних «вироків».

За оцінкою правоохоронців, ця діяльність забезпечує роботу окупаційних судових органів і спрямована на легітимізацію загарбницького режиму.

🔹 Колишня поліціянтка сприяє примусовій паспортизації — СБУ

Друга обвинувачена — колишня поліціянтка з Лутугиного. За матеріалами розслідування, вона почала співпрацювати з окупантами ще до повномасштабного вторгнення.

Спочатку жінка обіймала рядові посади в так званому «мвс лнр», а у 2023 році очолила «підрозділ з питань міграції» окупаційного відділу «мвс рф “Лутугинський”». На цій посаді, за даними СБУ, вона активно сприяє примусовій паспортизації місцевих жителів.

⚖️ Справи розглядатимуть заочно

Обом жінкам інкримінують частину 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України — добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних або судових органах на тимчасово окупованій території.

Санкція передбачає від 12 до 15 років ув’язнення, заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, із конфіскацією майна або без неї. Такі межі покарання наведені й у роз’ясненні на порталі судової влади.

Судовий розгляд відбуватиметься у спеціальному провадженні in absentia — за відсутності обвинувачених.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що колишньому журналісту Луганської обласної державної телерадіокомпанії заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними СБУ, після захоплення Луганська він добровільно почав співпрацювати з окупантами та долучився до інформаційної підтримки держави-агресорки.