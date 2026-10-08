У Краматорську під удар рф потрапив рейсовий автобус: 12 загиблих

У четвер, 8 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську Донецької області. В епіцентрі обстрілу опинився рейсовий автобус. За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 14 отримали поранення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

📢 «Близько 10:00 російські війська обстріляли Краматорськ із реактивної системи залпового вогню. В епіцентрі удару опинився рейсовий автобус. За попередніми даними, загинули 12 людей, ще 14 отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора застерегли, що кількість загиблих і постраждалих може зрости. Остаточні наслідки російської атаки ще встановлюють.

Також очільник Донецької ОВА надав коментар черговому воєнному злочину росіян:

📢 «12 життів, які росія забрала за одну мить. Це не «наслідки війни» і не суха статистика. Це люди, яких убила російська армія. росія приходить на українську землю зі смертю. Вона б’є по наших містах, убиває наших людей і щодня множить свої злочини. Цьому немає і не може бути жодного виправдання. російські вбивці мають відповісти за кожне забране життя».

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Прокуратура розслідує воєнний злочин

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування. Обстріл розслідують за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — за фактом воєнного злочину.

Напередодні, 7 жовтня, російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку у Прилуках Чернігівської області. Нагадаємо, за повідомленням ДСНС, станом на ранок 8 жовтня внаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 людини зазнали травм, зокрема семеро дітей.