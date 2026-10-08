ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Естонія планує закупити озброєння та боєприпаси на суму до €195 млн

Денис Молотов
Денис Молотов
Естонія планує закупити озброєння та боєприпаси на суму до €195 млн
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 08.10.2026

Центр оборонних інвестицій Естонії розпочав закупівлю озброєння, боєприпасів і комплектуючих із максимальною очікуваною вартістю €195 млн. Програма також охоплює навчання персоналу та обслуговування придбаних систем протягом усього терміну експлуатації. Про це 8 жовтня повідомив естонський суспільний мовник ERR.

Що планують закупити

Тендер поділили на п’ять частин. Три з них передбачають закупівлю боєприпасів на загальну суму до €145 млн, дві інші — озброєння на €50 млн. За кожною частиною планують укласти рамкові договори строком на сім років.

До переліку закупівель входить озброєння калібрів 40 і 23 мм, а також боєприпаси калібрів 76, 40 та 23 мм. Передбачено придбання макетів, навчальних і тренувальних зразків, а також бойових боєприпасів різного призначення.

Вимоги до продукції та строки подання пропозицій

За умовами закупівлі, продукція має бути виготовлена у країнах Європейського Союзу або НАТО та перебувати на озброєнні регулярних чи спеціальних підрозділів їхніх збройних сил. Водночас допускаються системи, які ще проходять впровадження у цих підрозділах.

Пропозиції від потенційних постачальників прийматимуть до 13 листопада.

Закупівля відбувається на тлі значних оборонних видатків Естонії. За схваленим урядом проєктом державного бюджету на 2027 рік, вони становитимуть 5% ВВП. Серед пріоритетів — посилення протиповітряної та протиракетної оборони, спроможностей завдавати далекобійних ударів і збільшення запасів боєприпасів.

👉 Також нагадаємо, що країни Балтії продовжують послідовно посилювати оборонні та моніторингові спроможності на своїх зовнішніх рубежах.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Українські військові “відмінусували” на Покровському напрямку 47 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

Атаковано пункт пропуску на кордоні з Молдовою: поранено молдовського прикордонника

ВАЖЛИВО

Адміністрація Трампа перенаправляє допомогу за законом щодо України до Латинської Америки – WP

ПОДІЇ

Україна залучила €50 млн на житло для родин, які втратили домівки

ВАЖЛИВО

Маск знову став трильйонером після зростання акцій SpaceX

ЕКОНОМІКА

росія випробовує аеростатні загородження для захисту від українських дронів

ПОДІЇ

Молдова отримала від ЄС €157 млн після виконання 18 реформ

ПОЛІТИКА

До 16 годин без світла: чи чекати киянам тривалих відключень у жовтні і від чого це залежить

ПОДІЇ

Як писати оголошення, на які клікають покупці?

СУСПІЛЬСТВО

Україна буде бити по російських НПЗ – Зеленський

ВАЖЛИВО

Чому порівняння ударів по мостах у Києві та Кримському мосту є хибним: роз’яснення ЦПД

ПОДІЇ

ЄС відхилив прохання України про аванс із кредиту на 2027 рік і наполягає на реформах — FT

ВАЖЛИВО

Південна Корея відкликає посла з України

ВАЖЛИВО

Дрони рф атакували Київ: горіли житлові будинки, є постраждалі

ВІЙНА

Міноборони вивільнить 15,6 млрд грн для пріоритетних потреб

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип