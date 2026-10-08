Естонія планує закупити озброєння та боєприпаси на суму до €195 млн

Центр оборонних інвестицій Естонії розпочав закупівлю озброєння, боєприпасів і комплектуючих із максимальною очікуваною вартістю €195 млн. Програма також охоплює навчання персоналу та обслуговування придбаних систем протягом усього терміну експлуатації. Про це 8 жовтня повідомив естонський суспільний мовник ERR.

Що планують закупити

Тендер поділили на п’ять частин. Три з них передбачають закупівлю боєприпасів на загальну суму до €145 млн, дві інші — озброєння на €50 млн. За кожною частиною планують укласти рамкові договори строком на сім років.

До переліку закупівель входить озброєння калібрів 40 і 23 мм, а також боєприпаси калібрів 76, 40 та 23 мм. Передбачено придбання макетів, навчальних і тренувальних зразків, а також бойових боєприпасів різного призначення.

Вимоги до продукції та строки подання пропозицій

За умовами закупівлі, продукція має бути виготовлена у країнах Європейського Союзу або НАТО та перебувати на озброєнні регулярних чи спеціальних підрозділів їхніх збройних сил. Водночас допускаються системи, які ще проходять впровадження у цих підрозділах.

Пропозиції від потенційних постачальників прийматимуть до 13 листопада.

Закупівля відбувається на тлі значних оборонних видатків Естонії. За схваленим урядом проєктом державного бюджету на 2027 рік, вони становитимуть 5% ВВП. Серед пріоритетів — посилення протиповітряної та протиракетної оборони, спроможностей завдавати далекобійних ударів і збільшення запасів боєприпасів.

👉 Також нагадаємо, що країни Балтії продовжують послідовно посилювати оборонні та моніторингові спроможності на своїх зовнішніх рубежах.