Міноборони вивільнить 15,6 млрд грн для пріоритетних потреб

Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом та Командуванням Сил логістики переглянуло заплановані закупівлі й чинні контракти. Це дозволить вивільнити 15,6 млрд грн для фінансування більш пріоритетних потреб армії. Про рішення відомство повідомило у вівторок, 6 жовтня.
Чому переглядають оборонні закупівлі
У Міноборони пояснили, що технології, тактика бойових дій та потреби військових підрозділів швидко змінюються. Через це закупівлі, які планували у 2024–2025 роках, можуть уже не відповідати нинішнім завданням на фронті.
Серед підстав для перегляду у відомстві назвали:
- невідповідність характеристик окремих засобів актуальним бойовим завданням;
- неспроможність постачальників виготовити продукцію в запланованих обсягах;
- відсутність кодифікації окремих зразків;
- повне забезпечення частини потреб допомогою партнерів;
- можливість виконувати певні завдання дешевшими засобами, придбавши їх у більшій кількості.
Частину контрактів розірвуть
За результатами перегляду Міноборони відмовиться від частини запланованих закупівель, а деякі чинні контракти розірве. У відомстві наголосили, що рішення реалізовуватимуть відповідно до законодавства.
📢 «Виробники, яких стосуються зміни, були проінформовані та мали комунікацію з Агенцією оборонних закупівель ДОТ щодо подальших дій за контрактами із врахуванням стану виконання та здійснення оплат. Перелік озброєння, закупівлі якого переглянули, не оприлюднюємо з міркувань безпеки», – йдеться в повідомленні.
Скільки коштів Україна потребує на оборону
Раніше перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, посилаючись на оцінку Міноборони, повідомив, що потреби України на ведення війни у 2027 році становитимуть близько $175 млрд.
Шостий президент України В.О. Зеленський також порівнював фінансові можливості сторін: за його словами, росія витрачає на війну близько 340 млрд євро, тоді як українські витрати у 2027 році він оцінював у 140 млрд євро.
Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше заявляв, що один день повномасштабної війни обходиться Україні приблизно у $450 млн.
👉 Також нагадаємо, що Нідерланди нададуть Україні допомогу з технічним обслуговуванням винищувачів F-16, забезпеченням їх запчастинами та боєприпасами.