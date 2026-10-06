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Міноборони вивільнить 15,6 млрд грн для пріоритетних потреб

Денис Молотов
Денис Молотов
Міноборони вивільнить 15,6 млрд грн для пріоритетних потреб
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 06.10.2026

Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом та Командуванням Сил логістики переглянуло заплановані закупівлі й чинні контракти. Це дозволить вивільнити 15,6 млрд грн для фінансування більш пріоритетних потреб армії. Про рішення відомство повідомило у вівторок, 6 жовтня.

Чому переглядають оборонні закупівлі
Міноборони вивільнить 15,6 млрд грн для пріоритетних потреб 01
Генеральний штаб ЗСУ / 06.10.2026

У Міноборони пояснили, що технології, тактика бойових дій та потреби військових підрозділів швидко змінюються. Через це закупівлі, які планували у 2024–2025 роках, можуть уже не відповідати нинішнім завданням на фронті.

Серед підстав для перегляду у відомстві назвали:

  • невідповідність характеристик окремих засобів актуальним бойовим завданням;
  • неспроможність постачальників виготовити продукцію в запланованих обсягах;
  • відсутність кодифікації окремих зразків;
  • повне забезпечення частини потреб допомогою партнерів;
  • можливість виконувати певні завдання дешевшими засобами, придбавши їх у більшій кількості.
Частину контрактів розірвуть

За результатами перегляду Міноборони відмовиться від частини запланованих закупівель, а деякі чинні контракти розірве. У відомстві наголосили, що рішення реалізовуватимуть відповідно до законодавства.

📢 «Виробники, яких стосуються зміни, були проінформовані та мали комунікацію з Агенцією оборонних закупівель ДОТ щодо подальших дій за контрактами із врахуванням стану виконання та здійснення оплат. Перелік озброєння, закупівлі якого переглянули, не оприлюднюємо з міркувань безпеки», – йдеться в повідомленні.

Скільки коштів Україна потребує на оборону

Раніше перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, посилаючись на оцінку Міноборони, повідомив, що потреби України на ведення війни у 2027 році становитимуть близько $175 млрд.

Шостий президент України В.О. Зеленський також порівнював фінансові можливості сторін: за його словами, росія витрачає на війну близько 340 млрд євро, тоді як українські витрати у 2027 році він оцінював у 140 млрд євро.

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше заявляв, що один день повномасштабної війни обходиться Україні приблизно у $450 млн.

👉 Також нагадаємо, що Нідерланди нададуть Україні допомогу з технічним обслуговуванням винищувачів F-16, забезпеченням їх запчастинами та боєприпасами.

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