росія вдарила по лікарні у Кривому Розі: п’ятеро поранених, дві жінки у важкому стані

У Кривому Розі кількість поранених унаслідок російської атаки 6 жовтня зросла до п’яти. Серед постраждалих — двоє співробітників лікарні. Дві жінки перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, російські війська атакували центр Кривого Рогу двома «Бандеролями». Ударів зазнали територія лікарні та інші цивільні об’єкти.

Кількість поранених зросла з двох до п’яти

У першому повідомленні про наслідки атаки Вілкул розповів про двох постраждалих — чоловіка та працівницю медичного закладу, яку доправили до операційної.

📢 «Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень. На зараз двоє постраждалих. Жінка – співробітник лікарні – важка, вже в операційній. Чоловік середній», — написав він.

Згодом стало відомо про третю поранену — жінку, яка під час удару перебувала на прогулянці із собакою. На той момент її стан оцінювали як середньої тяжкості.

📢 «Ще одна жінка поранена, середня, вже перебуває в операційній. Просто гуляла з собакою», — повідомив Вілкул.

В оновленні об 11:57 голова Ради оборони міста уточнив, що постраждалих уже п’ятеро, а дві жінки перебувають у важкому стані.

📢 «На жаль, вже п’ятеро поранених внаслідок удару ворожих “Бандеролей”, двоє з них – співробітники лікарні. Дві жінки у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають пораненим всю можливу допомогу», — зазначив він.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух боєприпасів типу «Бандероль» із півдня в напрямку Кривого Рогу. Повітряну тривогу в районі оголосили о 09:57.

Пошкоджені житлові будинки та художня школа, працює штаб допомоги

Окрім лікарні, внаслідок ударів постраждали багатоквартирні житлові будинки, художня школа та адміністративні будівлі. Обстеження територій і уточнення наслідків атаки тривають.

Для мешканців пошкоджених квартир у місцевому райвиконкомі розгорнули штаб допомоги. Там можна отримати будівельні матеріали для першочергових робіт, зокрема ОСБ-плити та плівку, а також подати заяву на матеріальну допомогу від міста.

Вілкул повідомив, що до найбільш постраждалих будинків будматеріали планували централізовано доставити протягом двох годин після оприлюднення оновлення.

📢 «Допомога, як завжди, буде надана всім, хто її потребує», — запевнив він.

Напередодні, ввечері 5 жовтня, російські війська атакували автомобілі екстреної медичної допомоги та багатоповерхівку в Краматорську. За даними Донецької обласної прокуратури, загинула 49-річна жінка, ще четверо людей дістали поранення. Серед постраждалих — троє медиків, які намагалися врятувати техніку після першого влучання. Пошкоджено три автомобілі «швидкої».

👉 Також нагадаємо, що безпілотник рф ударив по комерційному судну під прапором Маршаллових Островів у Чорному морі. Судно перевозило ріпакову олію. Внаслідок атаки виникла пожежа, одна людина загинула, ще семеро постраждали.