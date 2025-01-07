Обстріл Херсона: росіяни вдарили FPV-дроном по поліцейському авто

Російські загарбники здійснили масований обстріл Херсона, внаслідок якого загинули двоє людей, а 19 отримали поранення, серед постраждалих – співробітники поліції. Таку інформацію оприлюднила пресслужба Національної поліції.

📢 «Внаслідок російських обстрілів протягом доби дві людини загинули та 19 отримали поранення, серед постраждалих – троє співробітників поліції», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у відомстві, ворог здійснив атаку FPV-дроном по службовому автомобілю правоохоронців. Унаслідок цього, двоє херсонських поліціянтів отримали контузії, а транспортний засіб зазнав серйозних пошкоджень.

📢 «російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції біля Комишан. Внаслідок атаки двоє херсонських поліціянтів отримали контузії. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень», – підкреслили у Нацполіції.

Ще один поліцейський був поранений поблизу Придніпрянського, де окупанти скинули вибухівку з безпілотника.

За даними правоохоронців, російські війська використовували артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню та дрони для атак населених пунктів у Херсонському, Бериславському та Каховському районах.

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2 січня під час обстрілів Херсонщини було пошкоджено щонайменше 10 цивільних об’єктів, а серед постраждалих відомо про сімох людей.

☝️ Раніше, 6 січня, у Херсоні російський дрон влучив в автобус, внаслідок чого загинула одна людина, а дев’ятеро отримали поранення. Увечері, під час чергової атаки, російські окупанти влучили у маршрутний автобус у Херсоні та вбили 49-річного чоловіка. Також щонайменше 10 об’єктів інфраструктури, включно з приватними житловими будинками та транспортними засобами, зазнали пошкоджень.