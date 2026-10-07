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Дрони рф атакували Київ: горіли житлові будинки, є постраждалі

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрони рф атакували Київ: горіли житлові будинки, є постраждалі
Фото: наслідки російських атак на Київщину / ДСНС України / 07.10.2026

У середу, 7 жовтня, російська армія знову атакувала Київ ударними безпілотниками. У Солом’янському районі виникли пожежі в багатоповерхівці та приватному будинку. За уточненими даними міського голови Віталія Кличка, двох постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє офіційний канал КМДА.

У Солом’янському районі загорілися житлові будинки

Спочатку мер повідомив про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку внаслідок падіння уламків. Згодом уточнив, що вогонь охопив рівень першого-третього поверхів, а на місці працюють екстрені служби.

📢 «Медики оглядають постраждалого в 5-поверховому будинку в Соломʼянському районі. У будинку пожежа на рівні 1-3 поверхів. Рятувальники, пожежні та медики працюють на місці»,написав Кличко.

Також у цьому районі через російську атаку загорівся приватний житловий будинок.

📢 «Ще за однією адресою, попередньо, є травмований», – повідомляв міський голова.

Пізніше він уточнив наслідки атаки для людей: «Двоє постраждалих у Соломʼянському районі. Обох поранених медики госпіталізували».

Уламки впали біля навчального закладу та на адміністративну будівлю

У Дніпровському районі зафіксували падіння уламків неподалік навчального закладу. За попередньою інформацією, пожежі там не виникло.

У Святошинському районі уламки впали на дах адміністративної будівлі. Кличко повідомив про часткове руйнування покрівлі без загоряння. Ці відомості також оприлюднила КМДА.

📢 «Уже 8 постраждалих у Солом’янському районі столиці. Двох поранених медики госпіталізували», – надав оновлену інформацію мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо

У ніч проти 7 жовтня росія атакувала Україну десятками ракет і 130 безпілотниками різних типів. Сили ППО збили або подавили більшість повітряних цілей, однак зафіксовано влучання.

Унаслідок саме нічної атаки в Дарницькому районі Києва загинули двоє людей. Під час гасіння пожежі на території гаражного кооперативу ще двох людей урятували.

У Дарницькому районі Києва сапери ДСНС спільно з вибухотехніками Національної поліції вилучили бойову частину російської балістичної ракети, яка не здетонувала після нічної атаки 7 жовтня.

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