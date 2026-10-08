Південна Корея відкликає посла з України

Уряд Південної Кореї ухвалив рішення відкликати свого посла з України до Сеула. Про це в четвер, 8 жовтня, заявило південнокорейське Міністерство закордонних справ, повідомляє Yonhap.

📢 «Уряд вирішив відкликати посла в Україні. Уряд сподівається на безпроблемне вирішення всіх невирішених питань між двома країнами та продовжуватиме консультації з українською стороною з цією метою», — йдеться у повідомленні.

Рішення ухвалили на тлі дипломатичної суперечки через оприлюднення інформації про передачу Україні двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї.

Сеул наполягає, що сторони домовлялися зберігати конфіденційність передачі. Українська сторона заперечувала існування домовленості про нерозголошення самого факту перевезення полонених.

Київ і Сеул продовжують закриті дипломатичні консультації

Раніше глава МЗС Південної Кореї Чо Хьон заявив, що отримав від українського колеги Андрія Сибіги повідомлення зі словами вибачення, однак його зміст не відповідав очікуванням Сеула. Південнокорейська сторона розглядала можливість вжиття «рішучих заходів», зокрема відкликання посла.

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий 7 жовтня пояснив, що причиною публічної суперечки стало різне трактування домовленостей щодо конфіденційності. За його словами, Сибіга висловлював жаль через те, що ситуація перейшла у взаємний обмін критичними коментарями. Про це “Укрінформ” повідомив із брифінгу речника.

Тихий зазначив, що Україна та Республіка Корея працюють над врегулюванням розбіжностей закритими дипломатичними каналами.

У межах цих контактів Київ також порушив питання постачання пального з Південної Кореї до росії та звернувся по пояснення. За словами речника, українська сторона спирається як на повідомлення медіа, так і на власні дані.

👉 Також нагадаємо, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через оприлюднення Україною інформації про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військових. За його словами, це суперечить домовленості між країнами про нерозголошення.