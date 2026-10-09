На Київщині після російської атаки під завалами складу знайшли загиблу жінку

У Бучанському районі Київської області рятувальники виявили тіло жінки під час розбору завалів і гасіння пожежі на складах, пошкоджених російськими безпілотниками 8 жовтня. Про це 9 жовтня повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Раніше у ранковому повідомленні ДСНС Київщини йшлося про пошуки жінки, з якою не було зв’язку. Рятувальники припускали, що вона могла залишатися під зруйнованими конструкціями.

Унаслідок удару по складських приміщеннях постраждали троє людей. Одну людину госпіталізували, ще двом медики допомогли на місці. Психологи ДСНС підтримували рідних постраждалих і працівників підприємства. На момент ранкового зведення пожежу локалізували, ліквідація наслідків атаки тривала.

1 з 9

Наслідки ударів у п’яти районах області

За добовим зведенням Київської ОВА, російські атаки спричинили травмування дев’ятьох людей та пошкодження 41 об’єкта у п’яти районах області. Семеро постраждалих — у Бучанському районі, двоє — у Фастівському.

У Бучанському районі пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, два приватні домоволодіння, складське та інше нежитлове приміщення, заклад освіти й 22 транспортні засоби.

У Фастівському районі зафіксовано пошкодження закладу освіти та складу. В Обухівському районі постраждав об’єкт інфраструктури, у Білоцерківському — вантажівка.

У Вишгородському районі пошкоджено два приватні домоволодіння, два транспортні засоби та об’єкт інфраструктури.

⚠️Окупаційні російські війська кілька діб поспіль атакують Київщину, завдаючи ударів по житлу, закладах освіти, цивільних підприємствах та енергетичній інфраструктурі. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.

👉 Також нагадаємо, що у середу, 7 жовтня, російська армія знову атакувала Київ ударними безпілотниками. У Солом’янському районі виникли пожежі в багатоповерхівці та приватному будинку. За уточненими даними міського голови Віталія Кличка, двох постраждалих госпіталізували.