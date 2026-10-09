Телемарафону замовили додатковий контент на тлі нестачі коштів на оборону

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» 6 жовтня уклало три додаткові договори на виробництво контенту для телемарафону «Єдині новини». Виконавцями стали ТОВ «Ми — Україна», ПрАТ «Телеканал “Інтер”» і ТОВ «СЛМ Новини» групи Starlight Media.

За інформацією Суспільного, яке посилається на закупівлі в Prozorro, загальна сума становить понад 63 млн грн. Видання зазначає, що договори охоплюють виробництво контенту з вересня до 31 грудня 2026 року.

Водночас «Наші гроші», наводячи посилання на ті самі три закупівлі, повідомляють про 75,02 млн грн за послуги у жовтні-грудні.

Скільки коштів передбачили на телемарафон

За підрахунками «Наших грошей», у квітні з виробниками контенту уклали чотири договори на 637,96 млн грн. З урахуванням трьох жовтневих угод загальна вартість замовлень на 2026 рік сягнула 712,99 млн грн.

Окремо видання повідомляє про заплановану закупівлю послуг у «Студії “1+1”» на 25 млн грн. Цю суму не включено до вартості вже укладених договорів.

Що уряд повідомляв про нестачу фінансування

Нові замовлення з’явилися на тлі заяв про потребу в додаткових коштах для оборони. Як повідомляв Кабінет Міністрів, 27 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький оцінив дефіцит оборонного фінансування у 27 млрд доларів. Частину цієї потреби уряд планував покрити завдяки економії та перегляду видатків.

Володимир Зеленський 4 жовтня заявив, що Україна ще не закрила фінансову потребу приблизно у 4 млрд доларів, необхідних на той момент. Про це повідомив “Укрінформ” із посиланням на власного кореспондента.

Суспільне звернулося до Кабміну по коментар щодо додаткових договорів для телемарафону.

👉 Також стало відомо, що у проєкті державного бюджету України на 2027 рік є цифра, яка добре пояснює стан країни. Це не 7,27 трильйона гривень видатків, не майже 4,9 трильйона на оборону і навіть не $52,6 мільярда, які Україна розраховує отримати від партнерів.