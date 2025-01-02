Обстріл маршрутки у Херсоні: п’ятеро постраждалих

У Херсоні внаслідок чергового ворожого обстрілу була пошкоджена маршрутка, поранення отримали п’ятеро людей. Інформацію підтвердила пресслужба обласної прокуратури в четвер, 2 січня.

Як повідомляють слідчі, російські військові здійснили атаку на Корабельний район міста близько 10:45, використовуючи артилерійські системи.

📢 «Під обстріл потрапила маршрутка з пасажирами. Попередньо відомо, що поранення отримали п’ятеро осіб. Інформація уточнюється», — зазначається у повідомленні прокуратури.

За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування, яке кваліфікується як воєнний злочин.

☝️ Нагадаємо, 31 грудня російські окупанти атакували два маршрутних автобуси в Херсоні за допомогою безпілотників. Унаслідок цього один із водіїв отримав вибухову травму та контузію.

Також раніше повідомлялось, що російські окупанти з безпілотника атакували працівників комунальних підприємств у Херсоні. Унаслідок атаки деякі працівники отримали легкі тілесні ушкодження, а техніка зазнала пошкоджень та потребує ремонту.