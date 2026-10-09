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Атаки на Київ 8 жовтня: четверо загиблих, 19 постраждалих та пожежі

Денис Молотов
Денис Молотов
Атаки на Київ 8 жовтня: четверо загиблих, 19 постраждалих та пожежі 02
Фото: наслідки російських атак на Київщині / ДСНС України / 08.10.2026

Упродовж 8 жовтня російські атаки на Київ забрали життя чотирьох людей. Ще 19 мешканців постраждали. За вечірнім повідомленням міського голови Віталія Кличка, у стаціонарах столичних лікарень перебували 13 поранених, двоє з них — у тяжкому стані.

🔹Удар по Солом’янському району

За уточненими даними поліції Києва, внаслідок удару по будівлі магазину в Солом’янському районі загинули троє людей: 36-річна жінка та двоє чоловіків віком 43 і 55 років. Ще двоє людей дістали поранення.

У початковому повідомленні рятувальників ішлося про руйнування металевого ангара для зберігання фарби та пожежу площею 500 квадратних метрів. На той момент повідомляли про двох загиблих і трьох постраждалих.

🔹Повторне влучання у Шевченківському районі

У Шевченківському районі загорілися автомобілі на відкритій території. Гасіння ускладнило повторне влучання, яке також підтвердив Кличко. За повідомленням рятувальників, усі зазначені пожежі ліквідували.

Поліція зафіксувала наслідки атак також у Деснянському, Святошинському та Голосіївському районах. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражні бокси та інші цивільні об’єкти. Правоохоронці документують наслідки російських ударів.

🔹Перебої з електрикою та водою

Увечері на правому березі столиці виникли перебої з електропостачанням і знизився тиск у водопровідній мережі. Після запуску насосного обладнання тиск почав поступово відновлюватися. У КМДА повідомили, що для повернення нормативних показників у всій мережі потрібен час.

👉 Також нагадаємо, що у Бучанському районі Київської області рятувальники виявили тіло жінки під час розбору завалів і гасіння пожежі на складах, пошкоджених російськими безпілотниками 8 жовтня.

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