Засланці Трампа можуть знову відвідати москву в жовтні – Axios

Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть цього місяця вирушити до москви для нових переговорів із володимиром путіним. Про можливість поїздки повідомляє Axios із посиланням на обізнане джерело. Конкретної дати видання не називає.

Перед можливим візитом американські переговірники мають провести зустрічі з представниками України та європейськими партнерами в Маямі. Там планують обговорити пропозиції щодо завершення російської війни проти України.

Переговори в Маямі та можливе часткове перемир’я

Білий дім підтвердив Радіо Свобода, що зустріч Віткоффа й Кушнера з українськими представниками запланована на 9 жовтня. Після початкових переговорів має відбутися розширена зустріч за участю європейських союзників, НАТО та ЄС.

За інформацією Axios, адміністрація Трампа прагне досягти дипломатичного зрушення до проміжних виборів у Конгрес і настання зими. Одним із варіантів є часткове припинення вогню — зупинка атак на енергетичну інфраструктуру та перевезення зерна. Україна висловила готовність до такого кроку, однак російська сторона поки не демонструє аналогічної зацікавленості.

📢 «Вони всі нервують через зиму. Це буде важка зима, якщо війна не припиниться», — наводить видання слова американського джерела.

Українська делегація працюватиме у США два дні

Шостий президент України В.О. Зеленський 8 жовтня повідомив, що українські переговірники перебуватимуть у Сполучених Штатах 9–10 жовтня. Перед цим команда проводила зустрічі в Європі. Заяву президента під час брифінгу у Прилуках зафіксував кореспондент «Укрінформу».

На початку вересня Віткофф і Кушнер уже відвідували москву та Київ. Відтоді американська сторона продовжує контакти з українськими й російськими представниками щодо оновленої мирної ініціативи.