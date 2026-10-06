рф атакувала судно з олією в Чорному морі: одна людина загинула

Безпілотник рф ударив по комерційному судну під прапором Маршаллових Островів у Чорному морі. Судно перевозило ріпакову олію. Внаслідок атаки виникла пожежа, одна людина загинула, ще семеро постраждали. Про це у вівторок, 6 жовтня, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Після влучання загорілася надбудова судна

За словами очільника ОВА, безпілотник пошкодив цивільне судно, спричинивши загоряння його надбудови.

📢 «Внаслідок удару російського БпЛА зазнало ушкоджень комерційне судно під прапором Маршаллових островів, завантажене рапсовою олією. Виникло загоряння надбудови. В результаті удару одна людина загинула, ще семеро постраждали», — написав Кіпер.

За інформацією Адміністрації судноплавства, яку наводить Ukrainian Shipping Magazine, загиблий був членом екіпажу та працював стюардом.

Кіпер наголосив, що свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі росія грубо порушує норми міжнародного права й створює загрозу світовій продовольчій безпеці. На момент оприлюднення повідомлення очільник ОВА не уточнив стан сімох постраждалих та інші подробиці атаки.

Третя повідомлена атака на цивільні судна за чотири дні

Напередодні, 5 жовтня, стало відомо про удар по іншому цивільному судну в нейтральних водах Чорного моря поблизу Румунії. За словами шостого президента України В.О. Зеленського, судно перевозило кукурудзу, належало Туреччині та було атаковане двома російськими дронами. Румунська влада зазначала про двох загиблих і 11 врятованих людей. Про це повідомляло видання DW

Ще одна атака сталася 3 жовтня в одному з портів Одеської області. Тоді російські війська вдарили по цивільному вантажному судну під прапором Ліберії. За даними Адміністрації морських портів України, загинув матрос-моторист, троє членів екіпажу дістали поранення. Загалом 13 членів екіпажу евакуювали в безпечне місце.

👉 Також нагадаємо, що За добу 5 жовтня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.