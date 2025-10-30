Знеструмлено сотні населених пунктів після російської атаки

У ніч на четвер росія здійснила третю з початку місяця масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Через це без електропостачання залишилися понад 600 населених пунктів у кількох регіонах країни, повідомило Міністерство енергетики.

Про масштаби наслідків розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

📢 «Найбільше постраждали населені пункти на Вінниччині – понад 400, у Дніпропетровській області без світла залишилися 125 населених пунктів, у Запоріжжі – 148, а також зафіксовані пошкодження на Львівщині», – повідомив Колісник.

☝️ За його словами, енергетики та рятувальники зараз працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачам. Він подякував працівникам енергетичного сектору за витримку та самовідданість у надзвичайно складних умовах.

Колісник також звернувся до українців із проханням раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години навантаження – з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 22:00.

Посадовець підкреслив, що свідоме ставлення громадян до споживання допоможе стабілізувати систему і зменшити ризик аварійних відключень.

⚡ Нагадаємо, що цієї ночі російські війська запустили по Україні понад 700 ракет і безпілотників, переважно спрямованих на об’єкти енергетичної інфраструктури. Підрозділи ППО і РЕБ змогли перехопити приблизно 90% усіх повітряних цілей, однак повністю уникнути влучань не вдалося.

Унаслідок атаки зафіксовано жертви серед цивільного населення. У Вінницькій області загинула 7-річна дівчинка, а у Запоріжжі під завалами рятувальники виявили тіла двох чоловіків.

💡 Попри втрати, енергетична система України продовжує працювати стабільно, зазначають у Міненерго. Усі аварійні бригади мобілізовані, а ремонтні роботи тривають у постраждалих регіонах безперервно.

Українська влада закликає громадян зберігати спокій, дотримуватися енергоощадження та не забувати про правила безпеки під час повітряної тривоги.