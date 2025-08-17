ЗМІ: Трамп планує переговори із Зеленським та путіним уже наступного тижня

Президент США Дональд Трамп має намір організувати тристоронню зустріч Зеленського, Трампа і путіна вже 22 серпня. Про це у суботу, 16 серпня, повідомило видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними журналістів, про свої плани Трамп заявив під час переговорів із шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами після саміту з путіним на Алясці. Саме тоді він підтвердив прагнення долучити Київ безпосередньо до обговорення умов завершення війни.

Як пише Axios, американський президент та його спеціальний посланець Стів Віткофф поінформували Зеленського, а також представників Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, НАТО та Єврокомісії про позицію москви. За словами джерел, путін висунув низку вимог, зокрема щодо статусу Донецької та Луганської областей, на які кремль претендує, а також щодо замороження лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, що наразі російські війська контролюють майже всю Луганщину та приблизно три чверті Донецької області. При цьому у Херсонській та Запорізькій областях просування окупантів фактично зупинилося, хоча офіційно москва готова назвати це «компромісом».

За інформацією джерел, у Вашингтоні отримали сигнал, що кремль може вести переговори також і про окремі райони Харківської та Сумської областей, які нині перебувають під контролем рф.

👇 путін згадав про Китай, як гаранта безпеки для України

Крім цього, путін, начебто, звернувся до США з вимогою визнати російський «суверенітет» над українськими територіями, які можуть опинитися під контролем рф у разі досягнення домовленостей. У той же час він заявив про нібито готовність обговорити безпекові гарантії для України. Диктатор рф навіть припустив можливість залучення Китаю як гаранта. Це може свідчити про небажання москви допустити до процесу військові структури НАТО.

Українська сторона позитивно сприйняла підтримку Трампом ідеї про гарантії безпеки для Києва, але наголосила: конкретні параметри цих домовленостей залишаються відкритими. Очікується, що саме це питання стане однією з ключових тем візиту Володимира Зеленського до Білого дому.

Раніше повідомлялося, що під час перемовин на Алясці путін відмовився від прямої зустрічі із Зеленським, попри ініціативу Трампа. Тоді головною темою переговорів стала війна в Україні. За їхніми підсумками Трамп заявив: «поки немає угоди щодо припинення вогню, але начебто є дуже хороші шанси дійти згоди».

Нині ж Білий дім просуває ідею тристороннього формату, який, на думку Трампа, може стати першим реальним кроком до мирного врегулювання.