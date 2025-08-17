Неділя, 17 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЗМІ: Трамп планує переговори із Зеленським та путіним уже наступного тижня

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗМІ: Трамп планує переговори із Зеленським та путіним уже наступного тижня

Президент США Дональд Трамп має намір організувати тристоронню зустріч Зеленського, Трампа і путіна вже 22 серпня. Про це у суботу, 16 серпня, повідомило видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними журналістів, про свої плани Трамп заявив під час переговорів із шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами після саміту з путіним на Алясці. Саме тоді він підтвердив прагнення долучити Київ безпосередньо до обговорення умов завершення війни.

Як пише Axios, американський президент та його спеціальний посланець Стів Віткофф поінформували Зеленського, а також представників Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, НАТО та Єврокомісії про позицію москви. За словами джерел, путін висунув низку вимог, зокрема щодо статусу Донецької та Луганської областей, на які кремль претендує, а також щодо замороження лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, що наразі російські війська контролюють майже всю Луганщину та приблизно три чверті Донецької області. При цьому у Херсонській та Запорізькій областях просування окупантів фактично зупинилося, хоча офіційно москва готова назвати це «компромісом».

За інформацією джерел, у Вашингтоні отримали сигнал, що кремль може вести переговори також і про окремі райони Харківської та Сумської областей, які нині перебувають під контролем рф.

👇 путін згадав про Китай, як гаранта безпеки для України

Крім цього, путін, начебто, звернувся до США з вимогою визнати російський «суверенітет» над українськими територіями, які можуть опинитися під контролем рф у разі досягнення домовленостей. У той же час він заявив про нібито готовність обговорити безпекові гарантії для України. Диктатор рф навіть припустив можливість залучення Китаю як гаранта. Це може свідчити про небажання москви допустити до процесу військові структури НАТО.

Українська сторона позитивно сприйняла підтримку Трампом ідеї про гарантії безпеки для Києва, але наголосила: конкретні параметри цих домовленостей залишаються відкритими. Очікується, що саме це питання стане однією з ключових тем візиту Володимира Зеленського до Білого дому.

Раніше повідомлялося, що під час перемовин на Алясці путін відмовився від прямої зустрічі із Зеленським, попри ініціативу Трампа. Тоді головною темою переговорів стала війна в Україні. За їхніми підсумками Трамп заявив: «поки немає угоди щодо припинення вогню, але начебто є дуже хороші шанси дійти згоди».

Нині ж Білий дім просуває ідею тристороннього формату, який, на думку Трампа, може стати першим реальним кроком до мирного врегулювання.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Луганська ОВА визначила нові правила контролю закупівель для ЗСУ

ЛУГАНЩИНА

Атака на Запоріжжя: росіяни скинули КАБ на автовокзал, десятки поранених

ВАЖЛИВО

На Житомирщині чоловік кинув гранату в дружину

КРИМІНАЛ

Урядовий літак рф вже вилетів на Аляску

ВАЖЛИВО

П’ять традицій Сіверськодонецького району поповнили Нацперелік спадщини

ЛУГАНЩИНА

Трамп і Венс готують онлайн-зустріч із Зеленським – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Берліна для переговорів із світовими лідерами

ВАЖЛИВО

путін заявив про «щирі зусилля» США щодо припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Біля Зміїного міг впасти російський Су-30СМ — ВМС України

ВАЖЛИВО

Луганщина: триває інформаційна кампанія «Безбар’єрність – це коли можеш»

ЛУГАНЩИНА

Білокуракинці відзначили десятиріччя громади: урочистості в евакуації

ЛУГАНЩИНА

Україна та росія здійснили 67-й обмін полоненими

ВАЖЛИВО

Половина боїв сьогодні зосередилася на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

139 бойових зіткнень та понад 6000 обстрілів за добу: карти Генштабу

ПОДІЇ

Трамп відклав підвищення тарифів на китайські товари

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"