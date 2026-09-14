Зеленський закликав Раду невідкладно звільнити Кравченка

Шостий президент України В.О. Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це глава держави повідомив уранці 14 вересня у своєму Telegram-каналі.

📢 «У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав», — заявив Зеленський.

За словами президента, Україна бачила всі причини для такого рішення. Він додав, що Кравченко може називати вимогу звільнення політичним тиском, якщо вважає її такою. Глава держави звернувся до парламентарів із проханням підтримати звільнення невідкладно.

За тиждень до звернення Зеленського Руслан Кравченко повідомив про подання заяви про відставку. Він назвав цей крок свідомим політичним рішенням.

Генпрокурор пояснив, що не хоче використання своєї посади як інструменту політичного протистояння. Водночас він зазначив, що його позиція щодо висунутих звинувачень залишається незмінною.

Розслідування «Карфаген» і будинок у Козині

4 вересня НАБУ і САП повідомили про операцію «Карфаген». За версією слідства, посадовець Офісу генпрокурора очолював організацію, яка отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів і легалізовувала майно.

Одним із підозрюваних є Сергій Кропива — заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП. Саме цю посаду він обіймав на момент розгляду запобіжного заходу.

6 вересня Bihus.Info повідомили про будинок у Козині, яким міг користуватися Кравченко. За даними журналістів, нерухомість не була зазначена в його декларації.

Під час судового засідання прокурори САП заявили, що Кропива міг координувати ремонт цього будинку. Зокрема, йшлося про спілкування з виконробом, встановлення генератора, каміна та сигналізації.

У відповідь Кравченко заявив, що його родина орендує будинок площею 280 квадратних метрів. За його словами, сім’я переїхала туди 1 травня 2026 року, а місце проживання він задекларує відповідно до закону.

Генпрокурор також заперечив свою причетність до отримання та легалізації коштів від незаконних кол-центрів.