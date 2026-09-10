Зимова підтримка: хто може отримати 19 400 грн у 2026 році

Жителі визначених громад восьми областей можуть оформити одноразову допомогу «Зимова підтримка» на опалювальний сезон 2026/27 року. Розмір виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року включно.

Порядки надання допомоги Кабінет Міністрів затвердив постановою №1084 від 3 вересня 2026 року. Умови звернення та перелік отримувачів оприлюднило Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області. Також інформацію надали в пресслужбі Луганської ОВА.

У яких областях діє «Зимова підтримка»

Допомога передбачена для людей, які фактично проживають у громадах, включених до відповідних переліків територій бойових дій або колишніх бойових дій. Йдеться про громади таких областей:

Донецької;

Запорізької;

Дніпропетровської;

Херсонської;

Харківської;

Сумської;

Миколаївської;

Чернігівської.

Тимчасово окуповані території до програми не входять. Самого проживання в одній із зазначених областей недостатньо: громада має бути включена до відповідного переліку.

Сума допомоги не залежить від кількості членів домогосподарства або категорій, до яких вони належать. Домогосподарство отримує одну виплату з одного джерела фінансування.

💶 Хто може отримати 19 400 гривень

Право на допомогу мають визначені вразливі категорії громадян. На момент подання заяви вони мають отримувати одну з передбачених соціальних виплат.

До переліку належать отримувачі:

пенсії по інвалідності;

житлової субсидії, зокрема на тверде паливо;

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державної допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги при народженні дитини;

допомоги на дітей у багатодітних сім’ях;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

державної соціальної допомоги на догляд;

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Окремо передбачені отримувачі надбавки на догляд у розмірі 50 гривень. До цієї категорії належать особи з інвалідністю I групи. Також — одинокі особи з інвалідністю II групи, які потребують догляду або досягли пенсійного віку.

Право мають і одинокі особи з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку. Крім того, йдеться про одиноких отримувачів пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду.

📚 Чи можна звернутися без призначеної соціальної виплати

Оформити допомогу можуть також люди, які не отримують жодної із зазначених виплат, але належать до окремих категорій. Це особи з інвалідністю, члени багатодітних сімей та одинокі непрацездатні особи пенсійного віку.

У такому разі належність до відповідної категорії потрібно підтвердити документами. Вимога щодо фактичного проживання у визначеній громаді також залишається чинною.

📝 Куди подавати заяву на «Зимову підтримку»

Допомогу призначають на підставі заяви. Спосіб звернення залежить від джерела фінансування.

Для виплати зі спеціального фонду державного бюджету заяву можна подати:

через сервісний центр Пенсійного фонду України;

через центр надання адміністративних послуг;

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної громади.

Для отримання допомоги коштом міжнародних гуманітарних організацій заяву подають до сільської, селищної або міської ради.

У заяві необхідно надати згоду на передачу та обробку персональних даних. Приймання звернень триває до 30 жовтня.

📋 Які документи підготувати

Для звернення потрібно підготувати документи, що посвідчують особу, та ідентифікаційні коди членів домогосподарства. Також потрібне підтвердження місця проживання або довідка ВПО.

Якщо інформації про відповідний статус немає в державних реєстрах, його необхідно підтвердити документально. Такі роз’яснення оприлюднила Чернівецька обласна військова адміністрація.

Порядок звернення у конкретному населеному пункті можна уточнити в місцевій раді або Пенсійному фонді.

➡️ Як виплачуватимуть допомогу

Кошти зі спеціального фонду державного бюджету виплачує Пенсійний фонд України. Отримати їх можна на зазначений у заяві банківський рахунок у форматі IBAN або готівкою через поштове відділення.

Допомогу коштом гуманітарних організацій виплачують міжнародні та національні організації. Вони переказують гроші на банківський рахунок або через міжнародну платіжну систему Western Union.

☎️ Консультації щодо «Зимової підтримки» надає контакт-центр Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753. Для вибору відповідної тематики потрібно натиснути «8».