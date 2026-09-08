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Відставка Кравченка: генпрокурор подав заяву про звільнення

Денис Молотов
Денис Молотов
Відставка Кравченка: генпрокурор подав заяву про звільнення
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку. Увечері 7 вересня він написав про це в соцмережах, назвавши своє рішення свідомим і політичним.

Відставка Кравченка: генпрокурор подав заяву про звільнення 01
Фото ілюстративне: Офіс генерального прокурора / 07.09.2026

📢 «Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною», — заявив Кравченко.

Він подякував колегам, які чесно виконують свою роботу, а також президенту та Верховній Раді за довіру. Про подання заяви також повідомила «Українська правда».

⚖️ Що відомо про справу «Карфаген»

Заява про відставку з’явилася після оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ та САП під назвою «Карфаген». Про проведення операції стало відомо 4 вересня.

За даними НАБУ, один із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора в середині 2025 року створив злочинну організацію. До неї, як стверджує слідство, залучили працівників прокуратури та наближених осіб.

Учасників підозрюють в одержанні хабарів за неперешкоджання діяльності шахрайських кол-центрів і легалізації отриманих коштів. Антикорупційні органи повідомили про викриття п’ятьох учасників.

Серед фігурантів — заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергій Кропива. 6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав йому тримання під вартою з альтернативою застави 120 млн грн.

Як Кравченко пояснював користування будинком у Козині

Під час розгляду запобіжного заходу Кропиві прокурор САП назвав його “довіреною особою генерального прокурора”. За версією слідства, посадовець допомагав організовувати ремонт будинку в Козині, яким користується родина Кравченка.

Генпрокурор пояснив, що його родина орендує будинок площею 280 квадратних метрів. За його словами, вони переїхали туди 1 травня 2026 року, а місце проживання він задекларує відповідно до закону.

Кравченко також заперечив причетність до отримання чи легалізації коштів від незаконних кол-центрів. Коментуючи фото сейфа з грошима, він послався на твердження адвокатів, що знімок походить з іншого кримінального провадження.

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