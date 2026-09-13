Поїзд Київ — Варшава: росія вдарила по локомотиву на Волині

Вранці 13 вересня російський дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ — Варшава на Волині. Удар стався за два кілометри від кордону з Польщею. Загиблих і травмованих серед пасажирів та залізничників немає.

Про атаку повідомила «Укрзалізниця». Маршрут поїзда підтвердив “Суспільному” заступник директора компанії з пасажирських перевезень Олександр Шевченко.

Бригаду завчасно попередили про загрозу

Моніторингова група Укрзалізниці попередила поїзну бригаду до удару. За повідомленням перевізника, завдяки цьому вдалося уникнути постраждалих.

📢 «Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав», — зазначили в компанії.

Після влучання виникла пожежа локомотива. О 14:00 обласне управління ДСНС повідомило про її ліквідацію, пише “Суспільне”.

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Поїзди вирушили, затримки зберігаються

Після удару в Ягодині «Укрзалізниця» відправила поїзди до Варшави та у зворотному напрямку. Водночас перевізник попередив про суттєві затримки.

На інших напрямках також діють зміни через безпекову ситуацію:

Дніпровський напрямок. Поїзди продовжують курсувати об’їзним маршрутом. Через це затримуються запорізькі, криворізькі та дніпровські рейси.

Поїзди продовжують курсувати об’їзним маршрутом. Через це затримуються запорізькі, криворізькі та дніпровські рейси. Сумський напрямок. Рух із Конотопа здійснюють з урахуванням численних повітряних загроз.

Рух із Конотопа здійснюють з урахуванням численних повітряних загроз. Варшавський напрямок. Відправлення відновили, однак поїзди поки не повернулися до звичного графіка.

Актуальні затримки можна перевірити за номером поїзда на порталі «УЗ Веземо». Прогноз оновлюється та може змінюватися через тривоги, евакуації й об’їзди.

Укрзалізниця закликає пасажирів виконувати вказівки працівників і бути готовими до можливих евакуацій. Моніторинговий центр та персонал працюють у режимі підвищеної готовності.

Біля кордону також пошкоджена АЗС

Того ж ранку російська атака пошкодила автозаправну станцію поблизу пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Загорілися приміщення АЗС та кілька припаркованих вантажівок.

За попередніми даними кореспондентки «Суспільного», легкі травми отримали двоє водіїв. Це окремий епізод атаки: під час удару по локомотиву постраждалих не було.

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