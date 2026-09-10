Атака на Павлоград 10 вересня: четверо людей загинули

У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки 10 вересня загинули четверо людей. Ще 62 людини отримала поранення. Такі уточнені дані оприлюднила Національна поліція України та пресслужба ДСНС.

Безпілотники рф атакували місто поблизу торговельно-розважального центру (ТРЦ) в центральній частині Павлограда. Після ударів виникла пожежа, пошкоджені торговельні павільйони, магазини та автомобілі.

⚠️ Серед поранених — діти та співробітники ДСНС

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що серед поранених є троє дітей. Це хлопці віком 13, 14 та 15 років.

📢 «4 людей загинули, понад 60 дістали поранень. Серед поранених троє дітей», — зазначив очільник ОВА.

За його словами, усі поранені перебувають у лікарнях, де отримують медичну допомогу. У Нацполіції також повідомили про двох постраждалих співробітників ДСНС.

Спочатку обласна влада інформувала про двох загиблих та щонайменше 18 поранених. Згодом кількість загиблих зросла до трьох, а поранених — до 34. В уточненому повідомленні поліція назвала чотирьох загиблих і 62 пораненого.

💥 Що пошкоджено внаслідок атаки на Павлоград

За даними поліції, удар безпілотників спричинив руйнування та пошкодження торговельних павільйонів, магазинів і автомобілів. Раніше Ганжа повідомляв про горіння автомобілів, павільйонів та магазину.

На місці атаки працюють поліціянти, рятувальники й медики. Слідчо-оперативні групи документують наслідки ударів. Вибухотехніки обстежують територію та вилучають небезпечні предмети.

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