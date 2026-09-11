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Атака на Кіровоградщину: троє постраждалих у фермерському господарстві

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Кіровоградщину: троє постраждалих у фермерському господарстві 01
Фото: наслідки російських атак на Кіровоградщину / ДСНС України / 11.09.2026

У п’ятницю, 11 вересня, російський безпілотник атакував фермерське господарство в Олександрійському районі Кіровоградської області. Постраждали троє людей. На території підприємства виникла пожежа, пошкоджене майно. Про наслідки удару повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За інформацією очільника області, двох людей направили до лікарні. Ще один постраждалий чоловік відмовився від госпіталізації.

Даних про характер травм і стан госпіталізованих у повідомленні ОВА не навели. Масштаби пошкоджень фермерського господарства та суму завданих збитків уточнюють.

На території господарства горіли автомобілі

Після атаки на підприємстві спалахнули автомобілі та суха трава. Рятувальники ліквідували пожежу.

За уточненням ДСНС України, виникло загоряння вантажного автомобіля та сухої трави. Ще два легкові автомобілі знищені.

Ліквідацію наслідків удару ускладнювала постійна загроза повторних атак. На момент повідомлення рятувальників усі загоряння вже були ліквідовані.

👉 Також нагадаємо, що у п’ятницю, 11 вересня, російські війська атакували автозаправні станції у Києві. Загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали. Серед поранених — рятувальник, який потрапив під повторний удар.

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