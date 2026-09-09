Драпатий зупинив дію понад 30 застарілих наказів Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий зупинив дію понад 30 застарілих наказів Генерального штабу. Серед них — документи, які регулювали підготовку військовослужбовців і вимагали формальної звітності. Про це 9 вересня повідомив начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Які накази Генштабу припинили діяти

За словами Саранцева, рішення стосується старих програм підготовки, курсів стрільб і концепцій фізичної підготовки. До переліку також увійшли документи, якими вносили зміни до попередніх наказів.

Окремо припинили дію низки проміжних документів. Як пояснив Саранцев, вони ускладнювали нормативну базу та втратили практичне значення.

Він також повідомив про усунення частини юридичних суперечностей у вимогах до навчання військових. Ідеться про розбіжності між підходами, сформованими під час повномасштабної війни, та нормами періоду АТО/ООС 2016–2020 років.

📢 «В утиль пішли давно скисші інструкції, які роками існували лише на папері, вимагаючи формальних звітів, “галочок” та “табличок”», — зазначив Саранцев.

Що це означає для командирів і штабів

За оцінкою Саранцева, припинення дії застарілих наказів має зменшити кількість формальних процедур. Командири та штаби витрачатимуть менше часу на звітність за вимогами, які вже не відповідають умовам війни.

Вивільнений час, за його словами, можна спрямувати на підготовку особового складу та виконання бойових завдань.

Які вимоги до штабів визначив Драпатий

2 вересня оприлюднили принципи лідерства головнокомандувача та розвитку ЗСУ в умовах війни. Документ містить вісім пріоритетів, 14 вимог до командирів і вісім очікувань від штабів.

Серед визначених завдань — скорочення зайвої звітності та дублювання функцій. Робота штабів має допомагати підрозділам виконувати бойові завдання.

Окремі пріоритети стосуються впровадження нових технологій, використання бойового досвіду та швидшої адаптації до змін. Також передбачене оновлення підходів до підготовки, проходження служби, ротацій і звільнення військовослужбовців.

Порядок реалізації цих принципів, конкретні завдання та показники виконання мають визначити окремими документами.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський повідомив про ухвалення важливого стратегічного рішення щодо ротації у вищому військовому керівництві держави. Новим Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено генерал-майора Михайла Драпатого.