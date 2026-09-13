Протидія СНПК: Луганщина долучилася до міжвідомчої роботи

Захист постраждалих, документування злочинів і механізми репарацій обговорили на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії сексуальному насильству. Йдеться про насильство, пов’язане зі збройною агресією росії проти України.

До засідання долучилася заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська. Про це повідомила обласна адміністрація.

Участь у роботі взяли представники державних органів, міжнародних організацій та громадянського суспільства. Вони розглянули подальші кроки у протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом, — СНПК.

📝 Документування злочинів і захист постраждалих

Однією з тем засідання стала взаємодія установ, які працюють із випадками СНПК. Учасники обговорили координацію між відомствами та обмін інформацією.

Окремо розглянули документування фактів сексуального насильства, їхню міжнародну перевірку та збереження доказів. Також ішлося про реагування на випадки насильства щодо дітей.

Серед інших питань — реалізація законодавства про захист постраждалих і механізми репарацій. Учасники обговорили доступ людей до підтримки, захисту та правосуддя, а також притягнення винних до відповідальності.

В Україні вже створено законодавчу основу для правового й соціального захисту постраждалих від СНПК. Допомогу надають державні установи, громадські та міжнародні організації. Водночас триває робота над процедурами виявлення злочинів і взаємодією служб.

✔️ Участь постраждалих у розробленні допомоги

На засіданні представили регламент роботи Консультативної платформи постраждалих від СНПК. Її призначення — забезпечити врахування досвіду та практичних потреб постраждалих під час розроблення державних механізмів підтримки.

Учасники розглянули, як залучати людей, які пережили насильство, до формування відповідних рішень. Це стосується підходів до допомоги та захисту їхніх прав.

У Луганській ОДА нагадали, що Луганська та Донецька області зіткнулися з проявами пов’язаного з війною сексуального насильства ще у 2014 році. За інформацією адміністрації, досвід регіону враховують під час удосконалення державної політики протидії таким злочинам.

ℹ️ Де знайти інформацію про підтримку

Контакти служб і доступні сервіси зібрані на Платформі допомоги врятованим. Ресурс містить розділи психологічної, правової, медичної та гуманітарної допомоги, а також контакти гарячих ліній.

На платформі представлені державні сервіси та ініціативи громадських і міжнародних організацій. Окремо можна знайти інформацію про Центри допомоги врятованим, де надають комплексну соціально-психологічну підтримку.

Ресурс призначений також для близьких постраждалих і фахівців, які працюють із людьми, що пережили війну та насильство. Він містить матеріали про підтримку постраждалих і запобігання повторній травматизації.

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👉 Також нагадаємо, що приблизно 200 підприємств долучилися до ініціативи зі створення мапи релокації бізнесу Сходу України. Розробку інтерактивного ресурсу обговорили 10 вересня під час онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганщини.