Київ готує запаси продуктів і води на випадок тривалих відключень

У Києві формують і підтримують запаси продуктів та питної води на випадок тривалих відключень електроенергії й інших надзвичайних ситуацій. Першочергово допомогу готують для малозабезпечених мешканців і людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це 7 вересня повідомила Київська міська державна адміністрація (КМВА).
За словами заступника голови КМДА Олега Куявського, місто вже сформувало необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Їх постійно підтримують у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років.
Резерви мають забезпечити оперативну допомогу малозабезпеченим киянам у разі ускладнення роботи енергосистеми. Йдеться про постачання продуктів першої необхідності.
Крім того, запаси зможуть використовувати:
- у Пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії;
- для допомоги людям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;
- для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Місто планує закупити ще 20 тисяч наборів
За підтримки благодійних і громадських організацій Київ має можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Також у КМДА повідомили про плани додаткової закупівлі продовольства.
📢 «Для цього, за підтримки благодійних і громадських організацій місто має можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА також планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій», — йдеться в повідомленні.
Додаткові набори призначатимуться для використання під час надзвичайних ситуацій. Їхню закупівлю проводитиме Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
У КМДА повідомили про ситуацію на споживчому ринку
Куявський зазначив, що підготовка передбачає також організацію розподілу й доставки продовольства тим, хто потребує допомоги.
За його оцінкою, ситуація на споживчому ринку столиці залишається контрольованою та прогнозованою. У районах Києва продовжують проводити продуктові сільськогосподарські ярмарки.
Нагадаємо, радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що владі Києва варто заздалегідь продумати сценарій евакуації цивільних, передусім літніх людей, у разі масштабних російських ударів по критичній інфраструктурі взимку.
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