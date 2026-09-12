Ситуація на фронті: Генштаб повідомив про 237 зіткнень

Протягом 11 вересня на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські війська здійснили 29 атак, на Костянтинівському — 22. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 08:00 суботи, 12 вересня.

🔹Авіаудари, дрони та обстріли

За добу російські війська завдали 106 авіаційних ударів і скинули 339 керованих авіабомб. Також противник застосував 10 688 дронів-камікадзе.

Генштаб зафіксував 2784 обстріли населених пунктів і позицій українських військ. З них 30 здійснено з реактивних систем залпового вогню.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу противника. Також уражено вісім пунктів управління та точок запуску БпЛА, сім артилерійських систем і позицій артилерії.

🔹Ситуація на фронті за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за уточненими даними відбулося одне бойове зіткнення. Противник здійснив 53 обстріли, один із них — із РСЗВ. Також завдав авіаудару із застосуванням шести КАБів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак. Російські війська намагалися просунутися в бік Лимана, Козачої Лопані, Симинівки, Вільчі та Комісарового.

На Куп’янському напрямку противник провів шість штурмів. Атакував у бік Радьківки, Тищенківки, Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку відбулося сім атак. Російські війська намагалися просунутися в бік Новоєгорівки, Новоселівки, Дробишевого, Лимана та Діброви. За повідомленням Генштабу, спроби вклинитися в українську оборону відбито.

На Слов’янському напрямку противник здійснив два штурми в районі Озерного. На Краматорському провів одну наступальну дію в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Штурми відбувалися в районі Костянтинівки та в бік Осинового, Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Вільного, Степів і Павлівки.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 29 атак. Вони намагалися просунутися в бік Білицького, Дорожнього, Чернігівки, Світлого, Святогорівки та Гришиного. Також атакували в напрямку Матяшевого, Васильківки, Сергіївки, Удачного й Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував українські позиції. Намагався просунутися в бік Добропілля, Різдвянки, Косівцевого, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку російські війська намагалися покращити свої позиції в бік Павлівки.

На Олександрівському та Придніпровському напрямках атакувальних дій не зафіксовано. На Волинському й Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

🔹Втрати російської армії

За оцінкою Генштабу, втрати особового складу російських військ за добу становили 1500 осіб.

Також військові повідомили про знешкодження одного танка, 10 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, шести РСЗВ та 11 засобів ППО.

👉 Також нагадаємо, що Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді повідомив про ураження 285 плавзасобів тіньового флоту рф за десять тижнів. За його словами, удари здійснювали в Азовському та Чорному морях у межах операції «МоЛоЧКа».