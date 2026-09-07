Зміни комендантської години в Києві з 10 вересня

З 10 вересня комендантська година в Києві триватиме з 01:00 до 05:00. Її скоротять на одну годину, а роботу громадського транспорту відповідно подовжать.

Про це 7 вересня повідомив міський голова Віталій Кличко. Рішення ухвалила Рада оборони Києва відповідно до постанови уряду та міських ініціатив.

Зміни також стосуються роботи метро й автомобільного руху мостами під час повітряних тривог. За уточненням мера, нові правила запроваджують із 00:00 10 вересня.

🚨 Як зміниться комендантська година

Наразі обмеження в столиці діють із 00:00 до 05:00. Після набуття змінами чинності комендантська година починатиметься на годину пізніше.

📢 «Комендантська година буде, за рішенням уряду, скорочена на одну годину. І триватиме з 1 години до 5:00 ранку. Ці зміни стануть чинними з 00 години 10 вересня», — написав Кличко.

Громадський транспорт працюватиме на годину довше. Водночас графіки закладів громадського харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів залишаться незмінними.

➡️ Від залізничного вокзалу організують нічні автобуси

Для пасажирів поїздів, які прибувають із запізненням, місто організує чотири автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу. Вони перевозитимуть людей під час комендантської години.

📢 «Також під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує чотири автобусних маршрутів для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу», — зазначив мер.

Кличко також нагадав, що з 3 вересня в Києві дозволений рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендантської години.

🔄 Як працюватиме метро під час тривог

Режим роботи Сирецько-Печерської, або зеленої, лінії залежатиме від рівня загрози.

За жовтого рівня поїзди курсуватимуть без обмежень. Перевезення через Південний міст здійснюватимуть в обох напрямках — між правим і лівим берегами.

За червоного рівня зелена лінія працюватиме на двох окремих ділянках:

«Сирець» — «Видубичі»;

«Славутич» — «Червоний хутір».

Святошинсько-Броварська, або червона, лінія під час загрози зберігатиме обмежений режим роботи. Пасажирів перевозитимуть підземною ділянкою від «Академмістечка» до «Арсенальної».

Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень через повітряну тривогу. У місті вже працює додатковий автобусний маршрут, який дублює напрямок червоної лінії метро. Він сполучає «Палац спорту», «Арсенальну» та «Лісову».

Які обмеження діятимуть на мостах

За повідомленням Кличка, автомобільний рух Південним мостом під час тривоги дозволять із технологічними перервами. Міст перекриватимуть на 30 хвилин після оголошення тривоги та на 30 хвилин після відбою.

Протягом повітряної тривоги заїзди на Південний міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука залишатимуться закритими.

На Подільсько-Воскресенському мостовому переході також передбачені півгодинні технологічні перекриття після оголошення тривоги й після відбою. Крім того, там змінять організацію руху та запровадять реверсний рух.

Режим роботи Дарницького мосту, мосту Патона, мосту Метро та Північного мосту не змінюється.

Місто проводить організаційну підготовку до запровадження рішень. Кличко окремо уточнив дату їхнього початку — 10 вересня.

👉 Також нагадаємо, що у Києві формують і підтримують запаси продуктів та питної води на випадок тривалих відключень електроенергії й інших надзвичайних ситуацій.