Речник кремля дмитро пєсков заявив, що вимоги до України ставатимуть дедалі «неприємнішими», якщо мирний процес затягуватиметься. Так він відповів на запитання журналістів у вівторок, 8 вересня. Його слова навело російське агентство «Інтерфакс».

📢 «Безумовно, це можна і потрібно очікувати. Не забувайте, що давно ми почали говорити, що кожен прожитий день погіршує становище “київського режиму”», — заявив пєсков.

Водночас речник кремля відмовився коментувати подробиці пропозицій американських переговорників.

пєсков розкритикував участь європейських радників

Окремо представник кремля прокоментував участь радників із національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції в переговорах у Києві. Вони долучилися до зустрічі з американською делегацією 6 вересня. пєсков стверджує, що участь європейців може ускладнити переговори.

📢 «Швидше, це може ускладнити переговорний процес. Тому що на відміну від американців європейці насправді роблять все, щоб не дати цій війні завершитися», — заявив він.

Що повідомили після переговорів у Києві та москві

Напередодні спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення “суттєвого прогресу” після візитів до москви та Києва. За його оцінкою, йдеться, зокрема, про просування в плануванні додаткових тристоронніх переговорів.

5 вересня Віткофф і Джаред Кушнер відвідали москву, а 6 вересня провели зустрічі в Києві. Шостий президент України В.О. Зеленський повідомив про два двосторонні раунди переговорів з американською делегацією та один багатосторонній — за участю європейських радників.

Серед обговорених питань були гарантії безпеки, економічна підтримка України, постачання засобів ППО та допомога перед зимовим сезоном. За підсумками зустрічей сторони домовилися продовжити діалог, повідомило Радіо Свобода.