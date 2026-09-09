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Удар по Києву 9 вересня: у дев’ятиповерхівці загинула жінка

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Києву 9 вересня: у дев’ятиповерхівці загинула жінка
Фото: наслідки російського удару по Києву / ДСНС України / 09.09.2026

У Дніпровському районі Києва 9 вересня російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Загинула жінка, ще одна людина постраждала. Після удару виникла пожежа. Про загиблу та постраждалого повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

📢 «На жаль, стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні КМВА. – «Кількість постраждалих від удару по житловому будинку в Дніпровському районі збільшилася до 3 осіб. Серед них дві дитини: 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Їм надається медична допомога», – додали оновлену інформацію в КМВА.

Пожежа в житловому будинку

Про влучання безпілотника раніше повідомив міський голова Віталій Кличко. За його попередніми даними, у будинку є руйнування.

📢 «У Дніпровському районі, внаслідок влучання БпЛА, виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування», — написав мер.

Кличко зазначив, що екстрені служби прямують на місце. Згодом міська військова адміністрація уточнила наслідки атаки та повідомила про загибель жінки.

Ранкова атака на Дарницький район

Того самого дня вранці російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі столиці. Пошкодження зафіксували на рівні 11–12 поверхів, на 12-му виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували займання на площі 80 квадратних метрів і врятували 23 людини.

Ще до удару по дев’ятиповерхівці у Дніпровському районі КМВА повідомила про дев’ятьох постраждалих унаслідок атак на столицю протягом дня.

Також раніше у Дніпровському районі зафіксували пожежу в складському приміщенні. Спочатку адміністрація повідомляла про можливе влучання в житловий будинок, але згодом уточнила тип будівлі. Це окрема подія, яка передувала удару по дев’ятиповерхівці.

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