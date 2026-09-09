У Дії відкрили подання заявок за оновленою програмою «Власна справа 2.0»: на започаткування бізнесу можна отримати до 500 тис. грн, а на його масштабування — до 2,5 млн грн. Для підприємців з-поміж ВПО та релокованих підприємств передбачене збільшення базового гранту на 20% за визначених програмою умов.

Про запуск 9 вересня повідомило Міністерство економіки та довкілля. На сторінці послуги в Дії зазначено, що поточний етап прийому заявок триває до 12 вересня 2026 року.

Які суми доступні та що передбачено для ВПО

Базовий грант на відкриття власної справи становить від 100 до 300 тис. грн. З урахуванням передбачених програмою доплат він може сягати 500 тис. грн. Для цього напряму немає загальної вимоги наймати працівників.

На масштабування бізнесу базова сума становить від 500 тис. до 1,5 млн грн, а гранична з доплатами — 2,5 млн грн. Отримувач має створити щонайменше одне нове робоче місце.

Згідно з урядовим порядком, на збільшення гранту на 20% можуть претендувати ВПО, які мали досвід підприємницької діяльності понад шість місяців, або релоковані підприємства. Така сама доплата передбачена, зокрема, для суб’єктів ветеранського підприємництва та за зобов’язання створити два нові робочі місця.

Для бізнесу на визначених прифронтових територіях та на відновлення знищених чи пошкоджених через російську агресію виробничих активів передбачене збільшення на 30%. Для проєктів у пріоритетних секторах економіки — на 50%. Доплати сумуються, але загальний грант не може перевищити максимум відповідного напряму.

Як подати заявку та які є зобов’язання

Заявку подають на порталі Дія: потрібно авторизуватися, заповнити форму, додати бізнес-план, обрати банк і підписати заяву електронним підписом. За повідомленням Мінекономіки, з 9 вересня заявки приймають для реалізації через Sense Bank; Ощадбанк і ПриватБанк мають долучитися пізніше.

Рішення ухвалює Державний центр зайнятості після перевірки ділової репутації, оцінки бізнес-плану та співбесіди. Заяви розглядають протягом 20 календарних днів після завершення їх приймання.

Кошти можна спрямувати, зокрема, на обладнання, оренду приміщень, цифровізацію та облаштування робочих місць. Отримувач повинен виконати умови договору щодо діяльності, працевлаштування та сплати податків і ЄСВ. Якщо за строк проєкту сума сплачених податків, зборів і ЄСВ буде меншою за грант, різницю потрібно повернути.

Новий порядок грантової підтримки затверджено постановою Кабміну №616 від 15 травня 2026 року; положення про започаткування та масштабування власної справи набрали чинності 1 вересня. Сьогоднішнє повідомлення стосується запуску оновленого сервісу подання заявок.

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