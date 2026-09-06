Операція «Карфаген»: НАБУ викрило схему за участю посадовця ОГП

НАБУ та САП повідомили про викриття п’ятьох учасників злочинної організації, яка, за даними слідства, отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів. Її організатором правоохоронці називають одного з керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора (ОГП).

Подробиці операції «Карфаген» НАБУ оприлюднило 5 вересня. Слідство перевіряє отримання грошей за невтручання в роботу кол-центрів та подальше відмивання цих коштів.

➡️ Як, за даними НАБУ, працювала схема

За версією слідства, посадовець ОГП створив і очолив організацію в середині 2025 року. До неї він залучив чинних працівників прокуратури та наближених осіб.

📢 «Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці», — повідомили в НАБУ.

Отримані кошти фігуранти, за даними детективів, спрямовували на придбання майна та розміщували на рахунках близьких осіб.

📊 Нерухомість, коштовності та гроші на чужих рахунках

НАБУ описало три способи легалізації активів. Понад 20 млн грн учасники організації, за версією слідства, витратили на нерухомість, коштовності та цінне рухоме майно.

Ще понад 12 млн грн становить мінімальна ринкова вартість активів, які керівник організації переоформив на третіх осіб. Так він, за даними слідства, приховував реальне право власності. Серед цього майна — нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Понад 10 млн грн фігуранти розмістили на банківських рахунках своїх близьких. Походження грошей вони пояснювали нібито доходами від підприємницької діяльності.

👥 Кого викрили під час операції «Карфаген»

Антикорупційні органи повідомили про п’ятьох викритих учасників. Їхні дії попередньо кваліфікували за статтями 255 та 209 Кримінального кодексу України.

Йдеться про створення, керівництво злочинною організацією або участь у ній, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Детективи продовжують слідчі дії та встановлюють інших можливих учасників.

4 вересня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила про затримання Сергія Кропиви. Видання називає його заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП. В офіційному повідомленні НАБУ прізвища посадовця немає.

📝 Що повідомив Офіс генпрокурора

4 вересня ОГП заявив, що сприятиме розслідуванню та надасть необхідну інформацію. Відомство також анонсувало відсторонення працівника на час досудового розслідування.

Наступного дня Офіс генпрокурора повідомив про початок службового розслідування. Питання звільнення працівника, який фігурує у справі НАБУ, на момент заяви ще вирішувалося.

ОГП підтвердив нічні обшуки в приміщеннях, якими користуються генпрокурор, його перша заступниця та інші працівники. Відомство заявило, що детективи отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, зокрема щодо можливої протиправної діяльності працівників НАБУ та САП.

Офіс генпрокурора наполягає на перевірці обсягу цього доступу та його відповідності судовим дозволам. Також ОГП заперечив наявність у наведених матеріалах прямих даних про сприяння генпрокурора кол-центрам або отримання ним неправомірної вигоди. Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

Які результати протидії кол-центрам навів ОГП

Окремо від справи «Карфаген» відомство оприлюднило загальну статистику за останні 12 місяців. За даними ОГП, правоохоронці провели понад 1050 обшуків. Вони припинили діяльність близько 340 шахрайських кол-центрів і понад п’яти тисяч операторських місць.

На момент повідомлення розслідували 147 кримінальних проваджень. Понад 183 особам повідомили про підозру, щодо 93 осіб обвинувальні акти передали до суду.

Які зміни щодо кол-центрів запропонував Зеленський

2 вересня шостий президент України В.О. Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти.

Проєкт №16014 стосується посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та залучення до участі в них. Проєкт №16013 передбачає зміни щодо захисту громадян від незаконних дій із платіжними інструментами й банківськими рахунками.

Обидва документи президент визначив невідкладними. Станом на 6 вересня вони перебувають на опрацюванні в Комітеті з питань правоохоронної діяльності.

❗Розслідування справи «Карфаген» триває. Фігуранти вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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👉 Також нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нові записи в межах операції «Феміда». За даними слідства, викрита злочинна організація, до якої входили чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та інші особи.