Український тенісист Георгій Кравченко виграв перший у кар’єрі турнір ATP Challenger

Український тенісист Георгій Кравченко 6 вересня здобув перший у кар’єрі титул серії ATP Challenger. У фіналі турніру в болгарському Пловдиві він упевнено переміг господаря кортів Янакі Мілева — 6:0, 6:2.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин. Кравченко одразу захопив ініціативу, не дозволив супернику нав’язати свій темп і завершив перший сет «під нуль». У другій партії українець також контролював перебіг зустрічі та довів її до перемоги у двох сетах.

Для 26-річного тенісиста це був перший фінал і перший титул на рівні ATP Challenger. Раніше Кравченко вигравав турніри серії ITF, однак на Challenger до цього тижня не проходив далі другого кола.

Українець пройшов складну сітку

На шляху до фіналу Кравченко здолав чеха Даніеля Сінякова, восьмого сіяного серба Огнєна Міліча, а також українця Олександра Овчаренка у чвертьфіналі. У півфіналі він переміг ще одного представника Сербії — Душана Обрадовича.

Турнір у Пловдиві належав до категорії Challenger 50, а його призовий фонд становив 56 тисяч євро. За даними офіційної сторінки турніру ATP, змагання тривали з 31 серпня до 6 вересня на ґрунтовому покритті.

Перемога наблизила Кравченка до топ-300

До старту турніру українець посідав 392-ге місце у світовому рейтингу. Як повідомляє Главком, після успіху в Пловдиві Кравченко має піднятися приблизно на 306-ту позицію та опинитися лише за кілька очок від дебюту в топ-300.

Титул став важливим кроком у кар’єрі українця: перемоги на рівні Challenger дають не лише рейтингові очки, а й можливість стабільніше потрапляти до основних сіток сильніших турнірів. Наступний виклик для Кравченка — зберегти набраний темп у міжнародному календарі.