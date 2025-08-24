Шостий президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві прокоментував інформацію, поширену західними медіа щодо нібито обмежень з боку Пентагону у застосуванні далекобійної зброї проти росії.

Відповідаючи на питання журналістів про можливе скасування дозволу США на удари по глибині російської території західними ракетами, глава держави наголосив:

📢 «Україна останнім часом використовує власну зброю для ударів по росії і не консультується з Вашингтоном з цього питання», — сказав він.

Напередодні Wall Street Journal, посилаючись на анонімні джерела, повідомила про введення в Міністерстві оборони США спеціальної процедури високого рівня. Вона начебто передбачає погодження застосування наданої Україні далекобійної зброї по цілях углиб російської території.

Йдеться про ракети ATACMS, а також британсько-французькі крилаті ракети Storm Shadow. Для їх наведення українська армія отримує дані розвідки від США. У публікації зазначалося, що саме ця залежність стала причиною додаткових обмежень.

Варто нагадати, що раніше президент США Джо Байден дав офіційний дозвіл на використання українськими військовими ракет ATACMS по території росії. Це рішення стало відповіддю Вашингтона на черговий етап ескалації, пов’язаний із залученням кремлем північнокорейських військових до війни проти України.

Однак низка західних ЗМІ повідомляли про суперечливі деталі: спершу йшлося, що зона застосування обмежується лише Курською областю. Згодом з’явилася інформація, що навіть удари по цьому регіону заборонені.

Таким чином, на тлі дискусій у західній пресі український президент чітко дав зрозуміти: країна продовжує діяти власними силами, а рішення про удари приймаються самостійно.