Байден надав дозвіл Україні бити ракетами ATACMS по росії – ЗМІ

Чинний президент США Джо Байден уперше схвалив застосування українськими військовими далекобійних ракет ATACMS для ударів по території росії. Про це повідомляє The New York Times у неділю, 17 листопада.

За інформацією джерел видання, очікується, що спочатку ці ракети будуть використані проти російських та північнокорейських військ для захисту українських позицій у Курській області на росії.

📢 «Дозвіл на застосування ATACMS став відповіддю на рішення москви залучити до бойових дій північнокорейські війська», – зазначають посадовці, цитовані NYT.

Зміна підходу США

Рішення Вашингтона має на меті не лише посилити обороноздатність України, але й надіслати сигнал Північній Кореї про її вразливість, додає The New York Times.

Американські посадовці вважають, що Київ може використовувати ракети для завдання ударів по ключових цілях. Таких як скупчення військових, склади боєприпасів, логістичні вузли та лінії постачання вглиб території росії.

📢 «Ці удари можуть допомогти українцям знизити ефективність російсько-північнокорейського наступу», – пише видання.

Ризики ескалації

Водночас у США є розбіжності щодо наслідків такого рішення. Частина американських чиновників застерігає, що удари України по території росії можуть змусити російського диктатора володимира путіна вдатися до більш жорстких дій у відповідь, які становитимуть загрозу для США та їхніх союзників. Однак інша частина американських експертів вважає ці побоювання перебільшеними.

Як зазначає NYT, Байден прийняв рішення, зваживши можливі вигоди. Серед них – досягнення Україною важливих цілей, які вона не могла б реалізувати інакше. Також надсилання сигналу Північній Кореї про ціну її втручання у конфлікт.

Міжнародна реакція

У матеріалі наголошується, що хоча британські та французькі лідери підтримали запит шостого президента України Володимира Зеленського на далекобійні удари, вони вагалися з наданням дозволу на використання своїх ракет на російській території до рішення США про ATACMS.

The New York Times також звертає увагу на ризики для Києва. Якщо російські війська досягнуть успіху у наступі в Курській області, Україна може опинитися у вкрай складній ситуації. Можуть бути втрачені важелі для переговорів з москвою щодо обміну територіями.

☝️ Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 17 листопада, російські війська здійснили масовану комбіновану повітряну атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Удар був нанесений різними типами ракет та ударними дронами-камікадзе типу «Shahed». Усі російські повітряні цілі було виявлено, більшість з яких знищено силами ППО.