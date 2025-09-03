Четвер, 4 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський припустив сценарій Південної Кореї в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський припустив сценарій Південної Кореї в Україні

В Україні може реалізуватися сценарій Південної Кореї, коли після війни країна не підписує мирний договір, але з часом досягає стабільності та розвитку. Про це шостий президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для французького видання Le Point, повідомляє Інтерфакс-Україна у середу, 3 вересня.

📢 «Ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні? Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї захопити її. Тож все відносно: південнокорейці все одно ризикують», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що попри союз зі США, Південна Корея залишається у зоні ризику, адже характер керівництва КНДР незмінний. Безпеку південнокорейців забезпечують сучасні системи ППО, серед яких є комплекси Patriot.

📢 «Чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад системи Patriot, якими володіє Південна Корея. Однак порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як населення росії – понад 140 мільйонів. Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку росії в п’ять, шість, а то й десять разів більші», – підкреслив шостий глава держави.

Зеленський уточнив, що сценарій Південної Кореї не може бути повністю застосований для України через надмірні безпекові виклики. Водночас економічний шлях Сеула може стати для Києва прикладом.

📢 «Ідентичне відтворення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки. Натомість її економічна модель є хорошим прикладом», – додав Зеленський.

Він також нагадав, що вже 4 вересня зустрінеться з європейськими лідерами у Парижі для обговорення гарантій безпеки.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що найближчим часом очікується ясність щодо питання безпекових гарантій для України.

☝️ Також нагадаємо, що диктатор на росії владімір путін під час пресконференції за підсумками візиту до Китаю 3 вересня заявив, що готовий провести зустріч із Зеленським, але лише у москві.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

У Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки з ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Два військові з’єднання на Луганщині забезпечили вогнегасниками – ОВА

ЛУГАНЩИНА

путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським лише у москві

ВАЖЛИВО

Трамп планує найближчим часом знати, що відбувається

ПОЛІТИКА

У Костянтинівці закрили останню лікарню: немає медиків, світла й води

ВІЙНА

Люксембург приєднається до програми закупівлі зброї для України

ПОЛІТИКА

США побили власний рекорд з експорту скрапленого газу

ЕКОНОМІКА

«1325 зміцнює країну»: у громадах Луганщини розпочали інформаційну кампанію

ЛУГАНЩИНА

Зеленський анонсував важливу розмову з Дональдом Трампом

ВАЖЛИВО

У Знам’янській громаді триває ліквідація наслідків дронової атаки росії

ВІЙНА

Трамп оголосив про переїзд штабу Космічного командування США

ПОЛІТИКА

Луганщина: понад 500 нових повідомлень про пошкоджене житло

ЛУГАНЩИНА

ППО знешкодила понад 450 цілей під час масованої атаки рф

ВІЙНА

США атакували судно з наркотиками з Венесуели в Карибському морі

ПОДІЇ

Зеленський вже прибув до Данії з робочим візитом

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"