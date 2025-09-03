В Україні може реалізуватися сценарій Південної Кореї, коли після війни країна не підписує мирний договір, але з часом досягає стабільності та розвитку. Про це шостий президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для французького видання Le Point, повідомляє Інтерфакс-Україна у середу, 3 вересня.

📢 «Ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні? Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї захопити її. Тож все відносно: південнокорейці все одно ризикують», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що попри союз зі США, Південна Корея залишається у зоні ризику, адже характер керівництва КНДР незмінний. Безпеку південнокорейців забезпечують сучасні системи ППО, серед яких є комплекси Patriot.

📢 «Чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад системи Patriot, якими володіє Південна Корея. Однак порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження: населення Північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів, тоді як населення росії – понад 140 мільйонів. Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку росії в п’ять, шість, а то й десять разів більші», – підкреслив шостий глава держави.

Зеленський уточнив, що сценарій Південної Кореї не може бути повністю застосований для України через надмірні безпекові виклики. Водночас економічний шлях Сеула може стати для Києва прикладом.

📢 «Ідентичне відтворення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки. Натомість її економічна модель є хорошим прикладом», – додав Зеленський.

Він також нагадав, що вже 4 вересня зустрінеться з європейськими лідерами у Парижі для обговорення гарантій безпеки.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що найближчим часом очікується ясність щодо питання безпекових гарантій для України.

☝️ Також нагадаємо, що диктатор на росії владімір путін під час пресконференції за підсумками візиту до Китаю 3 вересня заявив, що готовий провести зустріч із Зеленським, але лише у москві.