Четвер, 4 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським лише у москві

Денис Молотов
Денис Молотов
путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським лише у москві

Диктатор на росії владімір путін під час пресконференції за підсумками візиту до Китаю 3 вересня заявив, що готовий провести зустріч із Зеленським, але лише у москві.

📢 «Я ніколи не відмовлявся від цього, якщо зустріч буде добре підготовлена і вестиме до якихось позитивних результатів. До речі, Дональд (Трамп – ред.) попросив мене, якщо це можливо, провести таку зустріч. Я сказав: так, це можливо. Зрештою, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до москви», – сказав путін.

Водночас він одразу висловив сумніви, «чи є якийсь сенс» у таких переговорах, і вкотре повторив риторику про «нелегітимність» шостого президента України.

☝️ Диктатор кремлівський навіть почав тлумачити українську Конституцію:

📢 «Жодних способів продовження повноважень президента не передбачено. Загалом ніяких. Обрався на п’ять років. П’ять років минуло – все».«є положення, згідно з яким в умовах воєнного стану вибори не проводяться, але це не означає, що повноваження президента пролонгуються».

Він наполягає, що влада мала б передати обов’язки глави держави спікеру Верховної Ради. Також він продовжив потік нестримної риторики:

📢 «Що потрібно зробити чинній владі? Якщо вони хочуть бути легітимними та брати повноцінну участь у процесі врегулювання, вони мають провести референдум. Відповідно до Конституції України питання щодо територій – будь-які – вирішуються лише на референдумі».

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп пригрозив рішучими діями проти росії, якщо протягом двох тижнів путін не погодиться на зустріч із Зеленським.

Американський лідер раніше назвав «нісенітницями» заяви москви про «нелегітимність» українського президента.

👉 Раніше стало відомо, що члени НАТО висловили підтримку Києву у відповідь на нищівні удари, які росія завдала по мирних містах України. Про це повідомила  пресслужба Міністерства закордонних справ у понеділок, 1 вересня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

У Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки з ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський припустив сценарій Південної Кореї в Україні

ВАЖЛИВО

Два військові з’єднання на Луганщині забезпечили вогнегасниками – ОВА

ЛУГАНЩИНА

Трамп планує найближчим часом знати, що відбувається

ПОЛІТИКА

У Костянтинівці закрили останню лікарню: немає медиків, світла й води

ВІЙНА

Люксембург приєднається до програми закупівлі зброї для України

ПОЛІТИКА

США побили власний рекорд з експорту скрапленого газу

ЕКОНОМІКА

«1325 зміцнює країну»: у громадах Луганщини розпочали інформаційну кампанію

ЛУГАНЩИНА

Зеленський анонсував важливу розмову з Дональдом Трампом

ВАЖЛИВО

У Знам’янській громаді триває ліквідація наслідків дронової атаки росії

ВІЙНА

Трамп оголосив про переїзд штабу Космічного командування США

ПОЛІТИКА

Луганщина: понад 500 нових повідомлень про пошкоджене житло

ЛУГАНЩИНА

ППО знешкодила понад 450 цілей під час масованої атаки рф

ВІЙНА

США атакували судно з наркотиками з Венесуели в Карибському морі

ПОДІЇ

Зеленський вже прибув до Данії з робочим візитом

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"