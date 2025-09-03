путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським лише у москві

Диктатор на росії владімір путін під час пресконференції за підсумками візиту до Китаю 3 вересня заявив, що готовий провести зустріч із Зеленським, але лише у москві.

📢 «Я ніколи не відмовлявся від цього, якщо зустріч буде добре підготовлена і вестиме до якихось позитивних результатів. До речі, Дональд (Трамп – ред.) попросив мене, якщо це можливо, провести таку зустріч. Я сказав: так, це можливо. Зрештою, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до москви», – сказав путін.

Водночас він одразу висловив сумніви, «чи є якийсь сенс» у таких переговорах, і вкотре повторив риторику про «нелегітимність» шостого президента України.

☝️ Диктатор кремлівський навіть почав тлумачити українську Конституцію:

📢 «Жодних способів продовження повноважень президента не передбачено. Загалом ніяких. Обрався на п’ять років. П’ять років минуло – все». – «є положення, згідно з яким в умовах воєнного стану вибори не проводяться, але це не означає, що повноваження президента пролонгуються».

Він наполягає, що влада мала б передати обов’язки глави держави спікеру Верховної Ради. Також він продовжив потік нестримної риторики:

📢 «Що потрібно зробити чинній владі? Якщо вони хочуть бути легітимними та брати повноцінну участь у процесі врегулювання, вони мають провести референдум. Відповідно до Конституції України питання щодо територій – будь-які – вирішуються лише на референдумі».

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп пригрозив рішучими діями проти росії, якщо протягом двох тижнів путін не погодиться на зустріч із Зеленським.

Американський лідер раніше назвав «нісенітницями» заяви москви про «нелегітимність» українського президента.

👉 Раніше стало відомо, що члени НАТО висловили підтримку Києву у відповідь на нищівні удари, які росія завдала по мирних містах України. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ у понеділок, 1 вересня.