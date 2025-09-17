Зеленський провів переговори з Робертою Мецолою у столиці

Шостий президент України Володимир Зеленський і Роберта Мецола зустрілися у Києві для обговорення актуальних тем співпраці між Україною та європейськими інституціями. Глава держави повідомив, що розмова була змістовною та охопила як питання євроінтеграції, так і соціально-гуманітарні теми. Про це він зазначив у Telegram та Facebook в середу, 17 вересня.

Серед основних тем переговорів – підтримка процесу вступу України до Європейського Союзу. Зеленський підкреслив, що Київ очікує на швидке відкриття першого переговорного кластера, адже це стане важливим кроком у просуванні на шляху до членства. Також сторони приділили увагу посиленню санкційного тиску на росію та обговорили підготовку 19-го пакета санкцій, який нині опрацьовує ЄС.

Окремо шостий президент України звернув увагу на використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави, а також на соціальні програми. Зокрема, ішлося про будівництво нових укриттів для шкіл та забезпечення українських дітей безоплатним харчуванням у закладах освіти за підтримки Європейського Союзу.

📢 «Розраховуємо, що ЄС буде також предметно з нами в цих питаннях. Цінуємо, що в Україні запрацює Офіс Європейського парламенту і це посилить координацію між нашим парламентом та Європарламентом. Дякую за всю підтримку. Дякую всім, хто допомагає!», – заявив Зеленський.

Роберта Мецола у свою чергу підтвердила, що у Києві відкриється постійне представництво Європарламенту. Вона також наголосила на підготовці нового пакета обмежень проти росії, до якого увійдуть заходи щодо подальшої відмови від російських енергоносіїв і кроки для боротьби з тіньовим флотом, який використовується москвою для обходу санкцій.

Зустріч стала ще одним підтвердженням стратегічної підтримки України з боку Європейського парламенту, яка поєднує політичний, економічний і соціальний аспекти допомоги.