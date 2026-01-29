П’ятниця, 30 Січня, 2026
Зеленський провів нараду з урядом і Нафтогазом щодо відновлення газової інфраструктури

Денис Молотов
Зеленський провів нараду з урядом і Нафтогазом щодо відновлення газової інфраструктури
Фото: Зеленський Володимир Олександрович / /t.me/V_Zelenskiy_official.

Шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 29 січня, провів робочу нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко та головою правління НАК «Нафтогаз» України Сергієм Корецьким. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

☝️ Основною темою обговорення стали наслідки російських атак по нафтогазовій інфраструктурі та хід відновлення об’єктів, що забезпечують функціонування газової інфраструктури України.

📢 «Передусім обговорили наслідки російських атак по нафтогазовій інфраструктурі України та процес відновлення обʼєктів газової інфраструктури», — зазначив Зеленський, подякувавши ремонтним бригадам за фактично цілодобову роботу.

🔹 За його словами, для населення України гарантоване надійне газопостачання, попри всі безпекові та інфраструктурні виклики. Держава імпортує достатні обсяги природного газу, а також суттєво диверсифікувала канали постачання, що зменшує ризики перебоїв.

Окрему увагу під час наради приділили відновленню та заміні пошкодженого обладнання. За словами Зеленського, відповідні доручення вже надані. Роботи тривають у посиленому режимі.

Шостий президент України також висловив подяку міжнародним партнерам за фінансову та технічну підтримку українського енергетичного сектору.

📢 «Учора була укладена чергова угода з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро, і саме ЄІБ та ЄБРР забезпечують основний обсяг фінансової підтримки», — повідомив глава держави.

📊 За його словами, Сергій Корецький доповів про виконання довгострокових домовленостей із європейськими партнерами, а також щодо реалізації проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери.

⚡️ Крім того, Зеленський зазначив, що «Нафтогаз» імпортує електроенергії понад 50% від власних потреб споживання. Це дозволяє підтримувати стабільність усієї енергосистеми країни в умовах постійних атак.

👉 Нагадаємо, 27 січня росія здійснила чергову атаку на об’єкт «Нафтогазу» на заході України. Це став уже 15-й цілеспрямований обстріл об’єктів компанії лише від початку поточного місяця.

🛢 Пізніше ЗМІ повідомили, що йдеться про об’єкт, пов’язаний із нафтопроводом «Дружба». Саме він використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини.

