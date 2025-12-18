Четвер, 18 Грудня, 2025
Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку та Яну Клочкову

Денис Молотов
Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку та Яну Клочкову

Шостий президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій колишнього очільника Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергія Бубку та багаторазову олімпійську чемпіонку з плавання Яну Клочкову. Відповідний указ глави держави від 17 грудня оприлюднений на офіційному сайті президента.

Коментуючи рішення, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк зазначив у своєму Telegram-каналі, що, «згідно з положенням, державну стипендію не можуть отримувати ті, хто фактично не проживає в Україні».

📢 «Можливо, це тонкий державний меседж: Сергію Назаровичу — повертайтесь, вдома краще. Бо стипендія — не сувенір за минулі заслуги, а бонус за реальний зв’язок з країною. А зв’язок на відстані, як відомо, працює погано. Міністерства єдності вже немає, а його дух живе, принаймні в спортивній царині», — пожартував Беленюк.

☝️ Розмір державних стипендій визначається відповідним положенням і прив’язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для чемпіонів Олімпійських і Паралімпійських ігор він становить чотири прожиткові мінімуми — 12 112 гривень у 2025 році. Стипендія є пожиттєвою, однак виплачується лише за умови дотримання встановлених вимог.

Зазначається, що Яна Клочкова у 2022 році виїхала на тимчасово окуповану територію Криму, тоді як Сергій Бубка нині переважно проживає в Монако, де бере участь у міжнародній спортивній діяльності. Клочкова є спортсменкою, яка принесла Україні найбільшу кількість золотих олімпійських медалей.

Раніше, у листопаді 2023 року, Служба безпеки України заочно повідомила про підозру брату колишнього голови НОК Василю Бубці — через ведення бізнесу на тимчасово окупованих територіях.

Окрім Бубки та Клочкової, президент позбавив державних стипендій також інших відомих спортсменів:

  • ❌ стрибуна у воду Іллю Квашу;
  • ❌ яхтсменів Євгена Браславця та Ігора Матвієнка;
  • ❌ плавця Валерія Лозика;
  • ❌ гімнаста Юрія Єрмакова;
  • ❌ веслувальницю Інну Фролову.

👉 Нагадаємо, 25 липня 2024 року Сергія Бубку було переобрано членом Міжнародного олімпійського комітету строком на вісім років. А 8 вересня 2021 року тодішній міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт пояснював, чому Яну Клочкову та фігуристку Оксану Баюл не запросили на святкування 30-річчя незалежності України.

☝️ Також раніше Ілля Ковтун, багаторазовий призер міжнародних турнірів зі спортивної гімнастики, офіційно змінив громадянство — тепер він представлятиме Хорватію.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

