Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку та Яну Клочкову

Шостий президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій колишнього очільника Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергія Бубку та багаторазову олімпійську чемпіонку з плавання Яну Клочкову. Відповідний указ глави держави від 17 грудня оприлюднений на офіційному сайті президента.

Коментуючи рішення, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк зазначив у своєму Telegram-каналі, що, «згідно з положенням, державну стипендію не можуть отримувати ті, хто фактично не проживає в Україні».

📢 «Можливо, це тонкий державний меседж: Сергію Назаровичу — повертайтесь, вдома краще. Бо стипендія — не сувенір за минулі заслуги, а бонус за реальний зв’язок з країною. А зв’язок на відстані, як відомо, працює погано. Міністерства єдності вже немає, а його дух живе, принаймні в спортивній царині», — пожартував Беленюк.

☝️ Розмір державних стипендій визначається відповідним положенням і прив’язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для чемпіонів Олімпійських і Паралімпійських ігор він становить чотири прожиткові мінімуми — 12 112 гривень у 2025 році. Стипендія є пожиттєвою, однак виплачується лише за умови дотримання встановлених вимог.

Зазначається, що Яна Клочкова у 2022 році виїхала на тимчасово окуповану територію Криму, тоді як Сергій Бубка нині переважно проживає в Монако, де бере участь у міжнародній спортивній діяльності. Клочкова є спортсменкою, яка принесла Україні найбільшу кількість золотих олімпійських медалей.

Раніше, у листопаді 2023 року, Служба безпеки України заочно повідомила про підозру брату колишнього голови НОК Василю Бубці — через ведення бізнесу на тимчасово окупованих територіях.

Окрім Бубки та Клочкової, президент позбавив державних стипендій також інших відомих спортсменів:

❌ стрибуна у воду Іллю Квашу;

❌ яхтсменів Євгена Браславця та Ігора Матвієнка;

❌ плавця Валерія Лозика;

❌ гімнаста Юрія Єрмакова;

❌ веслувальницю Інну Фролову.

👉 Нагадаємо, 25 липня 2024 року Сергія Бубку було переобрано членом Міжнародного олімпійського комітету строком на вісім років. А 8 вересня 2021 року тодішній міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт пояснював, чому Яну Клочкову та фігуристку Оксану Баюл не запросили на святкування 30-річчя незалежності України.

☝️ Також раніше Ілля Ковтун, багаторазовий призер міжнародних турнірів зі спортивної гімнастики, офіційно змінив громадянство — тепер він представлятиме Хорватію.