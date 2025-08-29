Країни ЄС розглядають можливість буферної зони в Україні

Європейські лідери активно обговорюють можливість створення на території України буферної зони завглибшки 40 кілометрів, яка мала б розділяти українські та російські війська. Такий варіант, за даними видання Politico, розглядається як один з елементів потенційної мирної угоди або перемир’я. Журналісти посилаються на п’ятьох європейських дипломатів, знайомих із перебігом дискусій.

При цьому між країнами ЄС існують значні розбіжності щодо глибини буферної смуги та механізмів її функціонування. Також немає гарантій, що українська влада погодиться на подібні поступки. Сполучені Штати, зі свого боку, поки що уникають участі в цих переговорах, зберігаючи позицію стороннього спостерігача.

Експерти зазначають, що сама поява такої ініціативи демонструє складне становище, у якому опинилося НАТО. Колишній чиновник Пентагону Джим Таунсенд підкреслив: сумнівно, що росія сприйме європейські сили серйозно. Він висловив песимізм щодо ефективності подібної моделі безпеки.

На відміну від суворо контрольованої корейської демаркаційної лінії, буферну зону в Україні дипломати порівнюють із ситуацією у розділеній Німеччині часів холодної війни. За їхніми словами, чисельність миротворців для патрулювання території може коливатися від 4 000 до 60 000 осіб. Проте жодна держава наразі не висловила готовності сформувати такі сили.

Президент США Дональд Трамп уже заявив, що не має наміру направляти американських військових у подібні місії.

Окрім цього, НАТО розглядає інший масштабний проєкт — створення корпусу чисельністю до 300 тисяч військових для захисту східного флангу Альянсу. За даними джерел, миротворці в буферній зоні виконуватимуть подвійну функцію:

патрулювання території;

одночасне навчання українських військовослужбовців.

Під час переговорів союзники обговорюють і складні питання — правила застосування сили, сценарії можливої ескалації, а також участь третіх країн у разі негативної реакції москви.

Франція та Велика Британія розглядаються як ядро майбутнього контингенту, тоді як Польща та Німеччина ставляться до ідеї обережно через страх посилення ризиків для власної безпеки.

Особлива увага приділяється технічним аспектам контролю.

Європейські уряди ведуть переговори зі США про доступ до супутникової розвідки та авіаційної підтримки. Американські технології можуть стати критично необхідними для моніторингу виконання домовленостей. Водночас представники Пентагону чітко дали зрозуміти, що участь США у гарантіях безпеки для України буде обмеженою.

Європейські країни очікують на остаточну позицію Вашингтона, але водночас дозволяють НАТО взяти на себе провідну роль у цих переговорах.

Ініціатива зі створення буферної зони в Україні залишається на рівні концепції, яка викликає багато суперечностей і потребує чітких рішень від ключових союзників.

⚠️ Водночас в Україні вже сформувалася фактична буферна зона, адже і Збройні сили України, і російські війська давно відсунули свою важку техніку від лінії зіткнення на відстань понад 10 кілометрів. Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу у п’ятницю, 29 серпня.