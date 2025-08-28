Четвер, 28 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Київ реагує на дії Угорщини проти українського командира «Мадяра»

Денис Молотов
Денис Молотов
Київ реагує на дії Угорщини проти українського командира «Мадяра»

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) України з’ясувати всі деталі щодо рішення Угорщини заборонити в’їзд одному з українських військових командирів. За його словами, у випадку підтвердження цієї інформації Україна буде змушена відреагувати належним чином.

📢 «Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно», – написав глава держави у своєму зверненні.

Зеленський підкреслив, що таке рішення виглядає особливо цинічним на тлі масованої російської атаки на Київ, яка забрала життя багатьох цивільних.

📢 «Ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває», – наголосив він.

Зеленський нагадав, що Київ позитивно реагував на всі міжнародні пропозиції щодо припинення вогню та дипломатичних зусиль, проте саме росія їх відкинула.

📢 «На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 18 людей, і серед них чотири дитини», – зазначив він.

Глава держави також звернув увагу на постійні звинувачення, які лунають з боку угорських посадовців на адресу України.

📢 «Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей», – резюмував Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що українському військовому командиру заборонили в’їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони. У Будапешті уточнили, що йдеться про Роберта Бровді, більш відомого за позивним «Мадяр». Він командує Силами безпілотних систем Збройних сил України.

Цього місяця Мадяр неодноразово повідомляв про успішні удари по російських нафтопереробних заводах і по російському трубопроводу «Дружба», через який Угорщина отримує нафту. Саме ці дії, за повідомленнями, стали причиною обмежувальних заходів, ухвалених угорською стороною.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

МЗС Угорщини обурене заявами Зеленського про «Дружбу»

ПОЛІТИКА

Костянтинівка під ударом: росіяни били FPV-дронами і авіабомбами

ВАЖЛИВО

Громади Щастинського району впроваджують програми допомоги військовим та їхнім сім’ям

ЛУГАНЩИНА

Спецпредставник Трампа анонсував зустріч з Українською делегацією

ВАЖЛИВО

Понад 70 боїв на фронті, українські підрозділи мають успіхи на Північно-Слобожанському та Курському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Зеленський та глава уряду Нідерландів обговорили тиск на рф

ВЛАДА

ЗСУ знову вдарили по станції Унєча нафтопроводу «Дружба» в рф

ВАЖЛИВО

Фейк: Джей Ді Венс заявив, що Україна ніколи не виплатить компенсації родинам усіх загиблих військових

СТОПФЕЙК

Зеленський: Україна використовує свою зброю для ударів по рф

ВЛАДА

На фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Трамп не хоче бути на зустрічі Зеленського і путіна: ця війна виявилася найважчою

ВАЖЛИВО

Україна провела обмін полоненими: визволено військових та цивільних

ВАЖЛИВО

Колишнього поліцейського Івана Белецького силоміць повезли до ТЦК в Ужгороді

СУСПІЛЬСТВО

Угорщина заявила про тестовий запуск «Дружби» після українських атак

ВАЖЛИВО

Безперервна атака на Херсонщину: росіяни вбили та поранили цивільних

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"