Київ реагує на дії Угорщини проти українського командира «Мадяра»

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Міністерству закордонних справ (МЗС) України з’ясувати всі деталі щодо рішення Угорщини заборонити в’їзд одному з українських військових командирів. За його словами, у випадку підтвердження цієї інформації Україна буде змушена відреагувати належним чином.

📢 «Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно», – написав глава держави у своєму зверненні.

Зеленський підкреслив, що таке рішення виглядає особливо цинічним на тлі масованої російської атаки на Київ, яка забрала життя багатьох цивільних.

📢 «Ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває», – наголосив він.

Зеленський нагадав, що Київ позитивно реагував на всі міжнародні пропозиції щодо припинення вогню та дипломатичних зусиль, проте саме росія їх відкинула.

📢 «На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 18 людей, і серед них чотири дитини», – зазначив він.

Глава держави також звернув увагу на постійні звинувачення, які лунають з боку угорських посадовців на адресу України.

📢 «Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей», – резюмував Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що українському військовому командиру заборонили в’їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони. У Будапешті уточнили, що йдеться про Роберта Бровді, більш відомого за позивним «Мадяр». Він командує Силами безпілотних систем Збройних сил України.

Цього місяця Мадяр неодноразово повідомляв про успішні удари по російських нафтопереробних заводах і по російському трубопроводу «Дружба», через який Угорщина отримує нафту. Саме ці дії, за повідомленнями, стали причиною обмежувальних заходів, ухвалених угорською стороною.