Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

Шостий президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти про чергове продовження дії воєнного стану і мобілізації в Україні. Відповідна інформація з’явилася на сайті парламенту у понеділок, 20 жовтня.

☝️ Документи подані під номерами №14128 та №14129 і вже направлені на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У текстах указів пропонується продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05:30 5 листопада 2025 року терміном на 90 днів. А також продовжити строк проведення загальної мобілізації на такий самий період. Також строком на 90 діб з 5 листопада.

«Укази набирають чинності одночасно з набранням чинності законом про їх затвердження. Відповідні закони негайно оголошуються через засоби масової інформації та набирають чинності з дня їх опублікування», — зазначено у пояснювальних матеріалах.

📅 Це буде вже 17-те голосування парламенту за продовження воєнного стану та мобілізації з моменту початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Відомо, що 14 липня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Згідно з даними Верховної Ради, востаннє ці режими продовжували 15 липня 2025 року.

💬 Нагадаємо, вперше воєнний стан в Україні було запроваджено вранці 24 лютого 2022 року — після початку повномасштабного нападу росії. Відтоді Верховна Рада 16 разів продовжувала дію воєнного стану і мобілізації.