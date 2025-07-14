Зеленський подав продовження воєнного стану та мобілізації

У понеділок, 14 липня, шостий президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти, що передбачають продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Інформація про це з’явилася на офіційному сайті парламенту.

📄 Йдеться про законопроєкти №13471 та №13472, які вже передані до профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки для розгляду. Очікується, що депутати розглянуть документи на поточному пленарному тижні.

📢 «На цьому пленарному тижні парламент знову, вже 16-й раз, проголосує за них. Відповідно, продовження буде з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року», — повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

🛡️ Нагадаємо, що воєнний стан в Україні було введено вперше 24 лютого 2022 року — у день початку повномасштабного вторгнення рф. Відтоді Верховна Рада 15 разів поспіль продовжувала дію надзвичайного правового режиму, а також загальну мобілізацію.

📌 Останнє рішення щодо продовження було ухвалене 16 квітня 2025 року, і воно діє до 6 серпня включно. Тепер пропонується чергове продовження терміну на 90 діб, до 5 листопада 2025 року.