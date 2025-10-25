Засланець путіна пригрозив США після нових санкцій на росію

Перебуваючи з візитом у США, спецзасланець кремля та глава російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) кирило дмитрієв пригрозив американцям подорожчанням пального на американських заправках після нових санкцій Вашингтона. Відео з його заявою поширили російські пропагандистські ресурси.

📢 «Санкції та недружні заходи ніяк не вплинуть на економіку росії. Вони призведуть до зростання цін на автозаправках у США», — запевнив дмитрієв, коментуючи рішення Білого дому.

Крім того, російський представник звинуватив Україну у «зриві мирних перемов», нібито на вимогу західних партнерів.

📢 «Україна не хоче розв’язувати ті проблеми, ті питання, що накопичились, і які треба вирішувати. І тому також ми будемо доносити до наших американських колег, що Україна, на жаль, зриває той діалог, що необхідний. Зриває, знову ж таки, на прохання британців, на прохання європейців, які хочуть продовження конфлікту», — заявив він.

Переговорник Путіна Кирило Дмитрієв звинуватив Україну та європейців у “зриванні переговорів” pic.twitter.com/dN8LSksRnX — Максим (@lipcansmaks1) October 24, 2025

☝️ Нагадаємо, США запровадили нові санкції проти провідних нафтових компаній росії — «Роснєфті» та «Лукойлу», а також 30 їхніх дочірніх структур. Обмеження спрямовані на посилення економічного тиску на кремль і заклик москви до негайного припинення бойових дій.

Диктатор на росії владімір путін назвав санкції «недружнім кроком», який, за його словами, «шкодить відносинам між росією та США». Він також наголосив на «внеску рф у глобальний енергетичний баланс» та запевнив, що нові обмеження союзників не матимуть суттєвого впливу на економіку росії.

👉 Також раніше спеціальний засланець кремля та очільник російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв заявив, що москва, Вашингтон і Київ нібито «близькі до дипломатичного вирішення», яке може зупинити війну між росією та Україною.