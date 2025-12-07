Неділя, 7 Грудня, 2025
ЄC продовжить дискусії щодо російських активів на підтримку України

Денис Молотов
Лідери Європейського Союзу продовжать обговорення можливих механізмів використання заморожених російських активів для подальшої підтримки України на черговому саміті Європейської Ради, який відбудеться 18 грудня. Про це 6 грудня повідомило видання DW.

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус розповів, що під час переговорів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера та президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн у Брюсселі було наголошено на специфічній позиції Бельгії. За його словами, вона є «незаперечною» і має бути врахована таким чином, щоб «усі країни ЄС несли рівні ризики».

Урсула фон дер Ляєн у свою чергу акцентувала на критичному значенні часу в нинішніх геополітичних умовах. Як підкреслила президентка Єврокомісії, фінансова підтримка України залишається ключовою умовою для стабільності та безпеки всього Європейського Союзу.

Раніше прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна, на території якої зберігається значна частина заморожених російських активів, готова підтримати їх передачу Україні у форматі так званого «репараційного кредиту». Однак Бельгія висунула три обов’язкові умови, яких має дотриматися весь ЄС.

👉 Також нагадаємо, що Угорщина заблокувала ухвалення потенційного рішення про запуск єврооблігацій для України. Цей механізм Єврокомісія запропонувала як альтернативний фінансовий план на випадок, якщо ЄС не зможе використати заморожені російські активи.

