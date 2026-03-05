ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Захисники та їхні родини отримають допомогу від Рубіжанської громади

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 05.03.2026

У межах програми «Громада – Захисникам і Захисницям» у 2026 році допомога захисникам Рубіжного буде надана ще 34 мешканцям громади. Загальна сума фінансової підтримки становить 900 тисяч гривень. Про це в четвер, 5 березня, повідомила Луганська ОВА.

Основну частину виплат отримають військовослужбовці, які нині виконують бойові завдання на фронті. Зокрема, фінансову підтримку призначено 21 бійцю, що продовжують захищати Україну. А також одному військовому, який перебуває у відпустці після виконання бойових завдань.

👇 Окремі виплати передбачені й для інших категорій захисників

Так, допомога захисникам Рубіжного призначена військовослужбовцю, у родині якого нещодавно народилася дитина. Ще двоє бійців отримають підтримку у зв’язку з пораненнями, отриманими під час служби.

Крім того, фінансову допомогу виділено трьом мешканцям громади, які були призвані до лав Збройних сил України в межах мобілізації.

Виплати передбачені також для жителів громади, які зазнали тяжких наслідків війни. Зокрема, шість осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій отримають кошти для покращення стану здоров’я.

☝️ Таким чином допомога захисникам Рубіжного спрямована як безпосередньо військовим, так і тим, хто потребує підтримки через наслідки війни.

Загалом від початку 2026 року в межах цієї програми фінансову підтримку вже призначили 52 військовослужбовцям та членам їхніх родин. Сумарний обсяг допомоги за цей період склав 1,25 мільйона гривень.

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 05.03.2026

👉 Також нагадаємо, що Рада оборони Луганської області підтримала пропозиції робочої групи «Прозорість та підзвітність» щодо виділення субвенції з місцевого бюджету на закупівлю БпЛА, спеціальної техніки, транспортних засобів і запасних частин до них для потреб підрозділів Сил оборони на загальну суму 68,27 млн грн.

